De paus lijkt niet heel blij met zijn elektrische Volkswagens

Autofabrikanten geven de paus graag cadeaus. In 2017 kreeg hij bijvoorbeeld een Lamborghini, die hij meteen weer weggaf. Nu neemt hij elektrische Volkswagens in ontvangst. Met tegenzin…

Weten we dat zeker? Nee. Maar als we de persfoto bekijken, krijgen we nou niet de indruk dat de paus enorm enthousiast is. Op de foto zie je Franciscus nogal ongeïnteresseerd naar de horizon kijken.

Paus kijkt demonstratief

Hij staat naast een paar Volkswagen-managers, die hun blik smizend (alleen met de ogen lachend) naar de lens richten, en tuurt demonstratief ergens rechts (of eigenlijk links) in de verte.

Volkswagen ID.3 en ID.4 vallen tegen

We begrijpen Franciscus wel. Die onverlichte sliders voor de airco in de elektrische Volkswagens zijn niet erg gebruiksvriendelijk. Ook de gebruikte materialen in het interieur vallen tegen.

Vaticaan klimaatneutraal

Opvallend is dat het Vaticaan zijn vloot pas in 2030 klimaatneutraal wil hebben. Je zou denken dat de ‘Plaatsbekleder van Christus’, zoals de paus wordt genoemd, meer haast heeft om de wereld te redden.

Maar goed, alle kleine beetjes helpen, dus levert Volkswagen nu veertig elektrische auto’s aan het Vaticaan en later veel meer. Het zijn eerst ID.3’s, ID.4’s en ID.5’s, maar later andere ID.-modellen.

Pausmobiel door de jaren

De paus heeft niet zo’n milieuvriendelijk verleden, met pausmobielen als de Mercedes G-Klasse, de Jeep Wrangler, de Toyota Land Cruiser 70 en de Range Rover.

De pausmobiel is natuurlijk wat anders dan de auto’s die het Vaticaan nodig heeft. Na de moordpoging op paus Johannes Paulus II in 1981 staat het hoofd van de Katholieke Kerk achter kogelvrij glas.

Paus in bescheiden Ford

Paus Franciscus gebruikte, toen hij nog kardinaal was, vaak het openbaar vervoer. Hij reed daarna regelmatig in een bescheiden Ford Focus van de tweede generatie.