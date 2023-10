Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze maatregel maakt China onze elektrische auto’s duurder

Elektrische auto’s zijn duur (al is de Citroën ë-C3 verrassend betaalbaar) en worden waarschijnlijk nog duurder. Dat komt doordat China net nieuwe exportrestricties heeft ingesteld op grafiet.

China heeft de wereld bij de ballen, om het zo maar te zeggen, want het land produceert 60 procent van alle lithium wereldwijd en 80 procent van alle kobalt. Grondstoffen die nodig zijn voor EV-batterijen.

Elektrische auto’s

Grafiet is een ander materiaal dat essentieel is voor de productie van accu’s. Daarom maakt de elektrische auto-industrie zich zorgen over nieuwe maatregelen van China, die de export van grafiet moeten beperken.

Handelsoorlog met VS

Waarom komt China met die maatregelen? Officieel is de reden ervoor het beschermen van de nationale veiligheid, maar eigenlijk is het een reactie op de VS, dat bedrijven verbiedt bepaalde chips te exporteren.

Amerikaanse fabrikanten mogen bepaalde soorten halfgeleiders niet aan Chinese bedrijven verkopen. Als reactie daarop beperkt China nu de export van grafiet.

Vraag naar grafiet enorm

Dat is een behoorlijk probleem. De vraag naar grafiet is enorm en China is de grootste producent ervan ter wereld. Vanaf december hebben Chinese bedrijven nu een exportvergunning nodig voor het materiaal.

Autofabrikanten proberen inmiddels grafiet ergens anders vandaan te halen, maar dat is lastig. China heeft van alle landen de grootste voorraad ervan in de grond zitten.

Prijs elektrische auto’s

Europa en de Verenigde Staten zijn al geruime tijd verwikkeld in een handelsoorlog met China. In juli stelde dat land al beperkingen aan de export van gallium en germanium, essentieel voor chipmakers.

De verwachting is dat de prijs van grafiet verder zal stijgen en daarmee ook de kostprijs van elektrische auto’s. Naast China is ook Rusland een belangrijke producent van het materiaal.