Nee, ook vanmorgen hoefde het mistachterlicht níet aan!

Ja, het was mistig vanmorgen, maar een hand voor ogen zag je echt wel. Daarom blijft het verbazend hoeveel automobilisten met een mistachterlicht aan rijden.

Alle auto’s moeten aan de achterkant ten minste één mistlicht hebben. Dat is een extra felle rode lamp, die je in dichte mist beter zichtbaar moeten maken. Twee mistachterlichten hebben, is ook toegestaan.

Mistachterlicht: één of twee

Niet alle verkeersveiligheidsexperts zijn daarover te spreken. Sommige menen dat twee mistlichten aan de achterkant gemakkelijk verward kunnen worden met brandende remlichten.

De regels zijn duidelijk

Afijn, vanmorgen was het mistig, dus waarom is het dan níet de bedoeling om de mistachterlichten aan te doen? Omdat de regels duidelijk zijn. Alleen als het zicht minder is dan 50 meter is het toegestaan.

En het is op de weg makkelijk te bepalen óf het zicht minder is dan 50 meter. De reflectorpaaltjes langs de weg staan 50 meter uit elkaar. Dus als je de volgende kan zien, hoeft het mistachterlicht niet aan.

Misterachterlicht uit zetten

Schakel je het mistachterlicht tóch in, vergeet hem dan niet weer uit te zetten als de mist optrekt.

Het tegenovergestelde geldt trouwens ook. Moderne auto’s hebben automatische verlichting, die aangaat als het donker wordt. Mist detecteert de sensor vaak niet, dus moet je zelf nog de lampen inschakelen.