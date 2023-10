Deel dit: Share App Mail Tweet

Op deze elektrische pick-up kun je een heel flatgebouw laten vallen

De Toyota Hilux heeft een ijzersterke reputatie. Hij is met geen mogelijkheid kapot te krijgen, bewees een zeker tv-programma, daarom is de pick-up zo populair in Afrika en Australië.

Dit studiemodel van Toyota is een voorproefje van de elektrische Hilux. En dat schept hoge verwachtingen, aangezien de mannen van Top Gear jaren geleden al hebben bewezen dat dat model onverwoestbaar is.

Onverwoestbare pick-up

Toyota moet er dus voor zorgen dat deze EPU, zoals de concept car heet, nog steeds werkt als er een flat op is gevallen. Clarkson en de mannen lieten immers een gebouw instorten op een Hilux, die erna gewoon startte.

Aflopende neus

De EPU heeft geen ladderchassis, zoals de meeste andere pick-ups, maar een moderne monocoque. In de lengte meet de auto ruim 5 meter en daarmee is hij iets korter dan de Hilux. Specs zijn niet bekend.

Opvallend aan de Toyota is de afgelopende neus (er hoeft geen motorblok voorin) en de laadbak, die via een luik in verbinding staat met de cabine. Langere ladingen kunnen zo deels in het interieur liggen.

Half ‘yoke’-stuurtje

Toyota onthult de EPU op de autoshow van Tokio, die deze week wordt gehouden. Het model lijkt klaar voor productie, al lijkt het dashboard toekomstmuziek, met een half ‘yoke’-stuurtje.

Waarom iets verbeteren wat geen verbetering nodig heeft? Een rond stuur werkt al meer dan een eeuw uitstekend, maar Tesla en Toyota hebben het toch nodig gevonden om met iets anders te komen.

Bij Tesla werkt de ‘stuurknuppel’ voor geen meter. Je moet in bochten gewoon overpakken en grijpt dus vrij makkelijk mis. Toyota pakt het handiger aan, met een steer-by-wire-systeem met variabele overbrenging.