Nu hopen dat Toyota deze elektrische Land Cruiser zó in productie neemt

Dat Toyota echt wel mooie auto’s kan ontwerpen, heeft het merk bewezen met de nieuwe Pruis. En ook deze volledig elektrische Land Cruiser Se is een knapperd om te zien.

Toyota bouwt goede, zuinige en betrouwbare auto’s, maar bijna nooit auto’s waar je hart sneller van gaat kloppen. Een aantrekkelijk design was decennialang geen prioriteit bij de fabrikant, zo lijkt het.

Toyota Prius

Daar lijkt verandering in te zijn gekomen, want we worden niet alleen hebberig van de nieuwe Prius, met zijn scherpe wigvorm, maar kijken ook ietwat verliefd naar de Land Cruiser, met zijn retrovorm.

Land Cruiser Se

Aan deze Land Cruiser Se is geen historisch lijntje of vouwtje te bekennen. Hij is hypermodern, met scherp gevormde koplampen, strakke lijnen en een achterste raamstijl waarin we een toefje BMW iX herkennen.

In de kop van dit artikel hopen we dat Toyota deze concept car in productie neemt, maar waarschijnlijk komt dat wel goed. Een elektrische Land Cruiser is zeker weten in aantocht.

Koppelrijk en stil

De vraag is alleen of hij er zo gaaf uitziet als de Se. Toyota wilde over de productieversie alleen zeggen dat die enorm koppelrijk zal zijn, met een fluisterstil interieur met plek voor zeven of acht.

Net als de Toyota EPU maakt de Land Cruiser Se gebruik van een monocoque-chassis (geen apart ladderchassis dus). De elektrische SUV is 5,13 m lang.