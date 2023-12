Deel dit: Share App Mail Tweet

Batterijwissels de toekomst? Nio sluit deal met Volvo-fabrikant

De batterij van je elektrische auto wisselen voor een volle. Slechts bij een enkele elektrische auto in Europa is het mogelijk. In de toekomst komt hier wellicht verandering in. Nio sluit namelijk een deal met Volvo-fabrikant Geely.

Nio kan je kennen van de ET5 en de EL7. Het unique selling point van de Chinese fabrikant is verwisselbare accu’s. Hoewel lang niet iedereen daarin gelooft, wordt er flink in geïnvesteerd.

Nio gaat samenwerken met Geely

Zelfs in Nederland zijn er als stations waar je de batterij van jouw Nio kan wisselen. Wereldwijd heeft het merk al 2.100 stations in gebruik.

Ook Geely is al bezig met batterijwissels. De giga-fabrikant heeft 300 stations. Echter, de focus lag bij Geely meer op het bouwen van auto’s. De fabrikant is verantwoordelijk voor merken als Volvo, Lotus, Zeekr, Lynk en Co, Smart en Polestar.

Geely en Nio slaan nu de handen ineen om zich te richten op batterijstandaarden, wisseltechnologie, de uitbreiding en invulling van het batterijwisselnetwerk, de ontwikkeling van batterijwisselmodellen en het beheer van batterijen. Kortom, alles wat te maken heeft met een batterijwisssel.

Met je Volvo naar een batterijwisselstation

De bedrijven gaan samen twee batterijwisselstandaarden voor particuliere auto’s en bedrijfswagens ontwikkelen, zo laat Nio weten. Dit zou betekenen dat er een batterijwisselsysteem komt dat geschikt is voor auto’s van meerdere merken. Kan je dan ooit met je Volvo naar een Nio-batterijwisselstation?

