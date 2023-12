Deel dit: Share App Mail Tweet

Amerikaan Sargeant behoudt zitje bij Williams in Formule 1

De Amerikaanse autocoureur Logan Sargeant behoudt zijn stoeltje bij het Formule 1-team van Williams in 2024. Het nieuws was deze week al doorgesijpeld, maar het Britse team heeft het nu bevestigd.

De 22-jarige Sargeant maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Formule 1. Hij scoorde met zijn tiende plaats in de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin zijn enige WK-punt. Toch heeft de coureur volgens Williams de “fundamentele” snelheid getoond die vereist is om op het hoogste niveau te kunnen racen. “We hebben vertrouwen in zijn capaciteiten”, zei teambaas James Vowles in een persmededeling.

Sargeant zelf reageerde uitgelaten. “Het is tot nog toe een ongelooflijke ervaring geweest en ik ben dankbaar voor de kans om me te blijven ontwikkelen als coureur in zo’n getalenteerde en toegewijde groep.”

Met de officiële aanstelling van Sargeant bij Williams is het Formule 1-veld voor 2024 compleet. Dezelfde twintig coureurs die het seizoen afgelopen weekeinde afsloten in Abu Dhabi, staan in 2024 ook op de grid.

ANP