Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Dodge Viper moest voor Amerikaanse belastingbetaler geheim blijven | Sjoerds Weetjes 376

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Het Chrysler-concern had het afscheid van de Viper al aangekondigd, maar kort nadat het zogenaamde laatste exemplaar de fabriek verliet, kondigde de autobouwer een nieuwe generatie aan. Het management kwam terug op haar besluit, wat aan een stel overijverige Dodge Viper-fans onder de Chrysler-medewerkers is te danken!

Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij vertelt je hoe de vijfde generatie van de Dodge Viper tot stand is gekomen. Hij neemt je mee naar de kraamkamer van Chrysler, waar de Viper ontstond.

De Amerikaanse belastingbetaler mocht van niets weten

Wist je dat de Dodge Viper bijna Italiaanse roots zou hebben gehad? Wist je dat de Amerikaanse belastingbetaler niets van het project mocht weten? Wist je ook dat de coupe in eerste instantie onder een andere merknaam op de markt kwam?

De Dodge Viper

Zo bizar en opmerkelijk als het verhaal achter de allerlaatste generatie Dodge Viper was, zo bijzonder is ook het ontstaansverhaal van de eerste Viper. Dat model ontstond op de designafdeling, waarna een enthousiaste manager van het Chrysler-concern opdracht gaf een concept car te bouwen voor de North American International Auto Show in 1989.

Na dat debuut besloot de directie van Chrysler om de Viper gedoopte roadster ook daadwerkelijk te bouwen. Hoe dat allemaal zit, hoor je in deze aflevering. Sjoerd neemt je mee naar 1989 en praat je bij over het ontstaan van de eerste Dodge Viper. Hij verklaart waarom de open tweezitter in Europa Chrysler heette en hoe je het verschil tussen de Amerikaanse en Europese specificatie kan zien.