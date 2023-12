Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Fiat Panda is voor als je geen Mercedes-AMG G 63 6×6 kan betalen

Waarom je een Mercedes-AMG G 63 6×6 zou willen hebben? Geen flauw idee. Wij worden opgewondener van deze briljante Fiat Panda.

Wat is het? Nou, volgens de verkopers is deze Fiat Panda de kleinste zeswieler ter wereld. Ze zouden ook eens iets anders zeggen, want Koch Klassik in Heilbron staat aan de basis van de bijzondere pick-up.

Fiat Panda in kleine oplage

Begin jaren tachtig was de Duitser Horst Koch, met zijn Autohaus Koch, officieel dealer van Fiat, Lancia en Ferrari. En hij bedacht dat de Panda een mooie basis zou zijn voor een pick-up.

De zeswielige Fiat Panda zou in een kleine oplage worden gemaakt, maar het project werd stilgelegd toen een van de partners overleed. Dit exemplaar heeft dus geen broertjes en zusjes.

Zelfs op IAA Frankfurt gestaan

De auto heeft net een uitgebreide restauratie achter de rug en wordt te koop aangeboden voor … slik! … 78.000 euro. Dat is best veel voor een Panda, maar dit is dan ook niet zomaar een Panda.

Hij werd in 1986 gebouwd en stond in dat jaar zelfs op de IAA in Frankfurt en de Autosalon van Genève. Oorspronkelijk was de auto blauw met een laadbak die rood geverfd was.

Niet zeswielaangedreven

Mercedes-AMG – of eigenlijk Magna Steyr – bouwde tussen 2013 en 2015 ruim honderd exemplaren van de G 63 6×6. Met 6×6 kunnen we deze Fiat Panda echter niet aanduiden. Hij is voorwielaangedreven.

Vierpittertje met 70 pk

Erg snel zal het autootje niet zijn, want de vierpitter onder de motorkap levert een bescheiden 70 pk. In de cockpit is het lekker licht, dankzij een dakpaneel van plexiglas, dat uitneembaar is.

(Afbeelding: Koch Klassik) (Afbeelding: Koch Klassik) (Afbeelding: Koch Klassik)

(Afbeelding: Koch Klassik) (Afbeelding: Koch Klassik) (Afbeelding: Koch Klassik)

Alle wijzigingen aan de Panda zijn door de TÜV geregistreerd en goedgekeurd. Als fabrieksnaam staat op het kenteken nu KK Automobile, niet Fiat.