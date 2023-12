Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je toekomstige Hyundai’s niet naast Joel Beukers moet neerzetten

Fitnessgoeroe Joel Beukers schreeuwt vaak en hard. Dit om zichzelf helemaal op te pompen voor de sportschool. Maar in de toekomst kan hij dat beter niet doen als er een Hyundai in de buurt is.

Hyundai organiseert ieder jaar een ideeënwedstrijd voor zijn medewerkers, het Ideas Festival. In 2023 kwamen daar weer creatieve ideeën uit, maar ook een paar die doodeng zijn.

H-SOS van Hyundai

Het thema was dit jaar ‘Technology with Heart that Changes the World’. Een van de ideeën die in de prijzen viel, was H-SOS. Simpel gezegd is het een systeem dat constant naar de omgeving luistert.

Explosies of geschreeuw

Op het moment dat de auto een explosie hoort, een geweerschot of een schreeuwende persoon, begint hij met het opnemen van beeld en geluid, en kan hij zijn waarschuwingslichten aan doen en toeteren.

Ook neemt de Hyundai dan direct contact op met de politie, deelt hij zijn locatie met de agenten en stuurt hij ze de video- en audiofiles die hij heeft. Het idee is goed en nu komt de maar…

Veiligheidsproblemen

Er zitten ten eerste allerlei privacyhaken en -ogen aan. Ten tweede kan de auto het fout hebben. Als Joel Beukers in de buurt is, kan een schreeuw iets heel anders betekenen dan gevaar.

Ten derde is er altijd weer het probleem: wie heeft toegang tot alle data en wie zou er toegang kunnen krijgen? Hackers, bijvoorbeeld, of een overheid die maar wat graag dissidenten in de gaten houdt.

Privacy-issues bij Tesla

Tesla heeft bijvoorbeeld al meerdere privacy-issues gehad. Het bleek dat medewerkers camerabeelden van mensen konden inzien. En ook stelt Nederland paal en perk aan de zogeheten Sentry Mode.

Een Tesla brengt dieven of vandalen in beeld met camera’s die op bepaalde gebeurtenissen reageren. In Nederland was daar kritiek op, omdat onschuldige mensen soms tegen hun zin gefilmd worden.