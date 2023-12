Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen verrassing! Tesla Cybertruck is 21.000 dollar duurder dan beloofd

De beloftes van Elon Musk moet je met een pak Jozo nemen, dat weten we inmiddels. Dus is het geen verrassing dat de Tesla Cybertruck 21.000 dollar meer kost dan Musk heeft beloofd.

Toen de Tesla Cybertruck vier jaar geleden aan pers en publiek werd getoond, riep Musk dat de vanafprijs 39.900 dollar zou worden. De daadwerkelijke prijs ligt een stuk hoger, op 60.990 dollar.

‘Goedkope’ Tesla Cybertruck

Daar moeten we echter een belangrijke kanttekening bij plaatsen. De 60.990 dollar kostende versie van de Cybertruck is nog lang niet te bestellen. Pas in 2025, zegt Tesla. Dus dat zal – knipoog – wel ergens in 2029 zijn.

Eerste tien uitgeleverd

Op 30 november heeft Tesla de eerste tien trucks aan ‘klanten’ uitgeleverd. We schrijven dat woord bewust tussen aanhalingstekens omdat alleen een paar Tesla-medewerkers en -investeerders er een hebben ontvangen.

Drie versies Tesla Cybertruck

Er zijn drie versies van de Tesla Cybertruck, waarvan alleen de laatste twee per direct beschikbaar zijn. De instapper kost 60.990 dollar, heeft een range van 400 kilometer en gaat in 6,5 seconden naar 96 km/h.

Het basismodel is achterwielaangedreven, de twee uitvoeringen erboven hebben vierwielaandrijving. De middelste kost 79.990 dollar, komt 547 kilometer ver en doet de 0-96 km/h-sprint in 3,9 seconden.

De topsnelheid van die Cybertruck ligt op 180 km/h, terwijl het topmodel nét geen 210 km/h aantikt. Het apparaat heeft drie motoren, heet Cyberbeast (want natuurlijk…) en komt 515 kilometer op een lading.

De Cyberbeast kost 99.990 dollar en sprint in 2,6 seconden naar 96 km/h. Grappig: Tesla heeft een video uitgebracht waarin een Cybertruck, met een Porsche 911 op een aanhanger, sneller accelereert dan een Porsche 911.

Extra batterijpakket

Opmerkelijk is dat de Tesla Cybertruck leverbaar is met een extra batterijpakket. Dat zorgt ervoor dat de laadruimte minder groot wordt, maar geeft de pick-up wel meer actieradius: 756 kilometer de versie van 80 mille en 708 kilometer voor de Cyberbeast.

Gewicht en laadvermogen

Bij de onthulling van de Cybertruck in 2019 riep Musk dat het gevaarte 6350 kilo zou kunnen trekken, met een laadvermogen van 1587 kilo. In de praktijk is dat minder: een trekgewicht van 4989 kilo en een nuttige lading van 1133 kilo.

Interessant is het gewicht van de Tesla Cybertruck. In Nederland zou je hem met een B-rijbewijs niet mogen rijden, want de Cyberbeast-variant weegt ruim 3100 kilo.

Uitstekende garantie

Alle duurdere Cybertrucks hebben luchtvering en vierwielsturing. Dat is maar goed ook, anders zou de draaicirkel van de 5,6 meter lange pick-up niet best zijn. Toch is-ie 22 centimeter korter dan een Ford F-150, de bestverkochte truck van de VS.

In het interieur zien we een rechthoekig stuur, met daarachter geen instrumentarium, en een 18,5-inch infotainmentsysteem. Bijzonder: Tesla geeft 8 jaar en 240.000 kilometer (!) garantie op de batterij van de Cybertruck.