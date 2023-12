Deel dit: Share App Mail Tweet

Zonnestormen op komst: waarom je dan (g)een elektrische auto wil

Zonnestormen klinken als iets astrologisch, maar dat zijn ze niet. Ze markeren het einde van een zonnecyclus en kunnen op aarde invloed hebben op elektrische apparaten, dus ook op elektrische auto’s.

De Telegraaf bericht over een kans dat we in de aankomende maanden nog te maken krijgen met zonnestormen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verwacht het einde van de zonnecyclus aan het eind van 2025. Indiase wetenschappers denken dat begin 2024 waarschijnlijker is. Een volledige uitleg van wat zonnestormen zijn, lees je bij De Telegraaf.

Zonnestormen

De invloed van zo’n zonnestorm kan erg groot zijn. De magnetische straling die ontstaat kan zorgen voor vliegtuigen die niet kunnen opstijgen, het wegvallen van gps-signalen en stroomuitval.

Geheel onbekend is de wereld niet met zonnestormen. Zo was er om die reden op 10 maart 1989 een grote stroomstoring in het Canadese Quebec. De invloed was toen al groot. Maar nu is de wereld nog afhankelijker van elektriciteit.

Nadeel elektrische auto’s

De problemen raken gebruikers van elektrische auto’s direct, zij kunnen in geval van een stroomstoring niet hun EV opladen aan een laadpaal. Echter, er zitten niet enkel nadelen aan het hebben van een EV tijdens een stroomstoring.

Voordeel elektrische auto’s tijdens zonnestorm

Elektrische auto’s hebben veelal grote accu’s. Is de accu van je elektrische auto vol, dan heb je dus een flinke voorraad aan energie. Bij sommige EV’s, of hybrides, kan je zelfs energie terugleveren aan je meterkast of er direct een apparaat op aansluiten. Dan moet jouw EV nog wel goed werken. Want er zijn genoeg verhalen dat elektrische systemen overstuur raken tijdens het einde van een zonnecyclus.

Hyundai kunnen nog niet terugleveren naar je meterkast, maar wel je laptop opladen. (Afbeelding: Hyundai) Hyundai kunnen nog niet terugleveren naar je meterkast, maar wel je laptop opladen. (Afbeelding: Hyundai)

Wanneer de zonnestormen zich voordoen, is de vraag. Niemand kan exact voorspellen wanneer de krachtige zonnevlammen ontstaan. Mochten we in Nederland er ook last van krijgen, dan is ook Autovisie.nl waarschijnlijk even uit de lucht. Wil je je niet vervelen? Bereid je dan goed voor met onze 500 pagina’s dikke Autovisie Jaarboek. En laad je elektrische auto op!