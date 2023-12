Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook tweedehands elektrische auto’s een stuk minder populair

De groei van het elektrische Nederlandse wagenpark is het afgelopen jaar minder dan voorgaande jaren. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het aantal subsidieaanvragen voor elektrische auto’s.

Volkswagen heeft zelfs de productie van de ID.4 tijdelijk teruggeschroefd. Echter, niet alleen nieuwe elektrische auto’s zijn minder in trek.

Tweedehands elektrische auto’s minder populair

Uit het marktrapport van Gaspedaal.nl en AutoTrack blijkt dat er afgelopen maand ook flink minder gezocht werd naar tweedehands elektrische auto’s. In oktober werd er 8,3 procent van de keren, dat het type aandrijflijn gekozen werd, op elektrische auto’s gezocht. In november is dit bijna een heel procent minder (7,4 procent).

Voor de tweede maand op rij is benzine in populariteit gestegen. Op diesel en hybride auto’s werd ook minder gezocht.

De gemiddelde zoekprijs van auto’s is toegenomen. Er wordt op een gemiddeld bedrag van 19.258 euro gezocht. Het verschil tussen dit bedrag en de prijs van de gemiddelde occasion is gedaald. Dit komt ook doordat de gemiddelde prijs van een tweedehands auto iets daalde naar 24.194 euro.

De meest gewilde occasions

De top van de populairste merken en modellen is ongewijzigd. Volkswagen blijft het meestgezochte merk en de Golf en Polo staan dan ook op de nummer één en twee bij populairste modellen.

Opvallend is dat afgelopen maand er veel meer gezocht werd op een BMW 5-serie, waarvan we afgelopen maand een koopwijzer hebben geplaatst. En de Ford Fiesta en BMW 1-serie stegen ook in populariteit.