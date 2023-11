Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: BMW 5-serie – problemen, uitvoeringen en prijzen

De BMW 5-serie maakt andere auto’s bijna overbodig. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

Traditioneel combineert de BMW 5-serie het beste van de 7-serie met het beste van de 3-serie. Met de zevende modelgeneratie geeft BMW opnieuw een passend antwoord op bijna elke vraag die je in het automotive premiumsegment kunt stellen.

Carrosserie BMW 5-serie

In andere delen van de markt kiest BMW voor uitbundige en vooruitstrevende vormgeving. De zevende generatie 5-serie krijgt een behoudender kostuum aangemeten. De vormgeving van de 4,9 meter lange sedan (G30) en Touring (G31) mengt elementen van de nieuwe 3-serie en 7-serie met de zakelijk verantwoorde uitstraling die je van een ‘5’ verwacht.

Een combinatie van staal en aluminium verlaagt het gewicht, terwijl een actieve grille de aerodynamische prestaties verbetert. Full-led koplampen zijn standaard. Verchroomde of zwarte sierlijsten, een open dak of panoramadak, M Sport-pakketten en adaptieve full-ledverlichting zijn fabrieksopties.

Topmodel M5 (F90) oogt subtiel gespierd en heeft een koolstofvezel dak en een aluminium motorkap. De toepassing van met koolstofvezel versterkte kunststof maakt de M5 CS 70 kilo lichter. In de zomer van 2020 krijgt de BMW 5-serie een facelift (LCI). Herkenningspunten zijn nieuwe lichtunits en bumpers en laser-ledverlichting.

Interieur BMW 5-serie

Het interieur van de BMW 5-serie is vertrouwd en behoudend gestileerd. Het dashboard bestaat uit een mengsel van een analoog of digitaal instrumentarium met een 8,8- of 10,25-inch infotainmentdisplay en fysieke knoppen voor de belangrijkste voertuigfuncties, aangevuld met iDrive (Touch) en ‘gebarenbediening’.

De ergonomie, materialen, afwerking en geluidsisolatie zijn van topklasse. Ook de uitrusting en opties zijn 7-serie-waardig met keuze uit onder meer Navigatiesysteem Professional met touchscreen, een head-up kleurendisplay, een nachtzichtassistent, BMW ConnectedDrive, een parkeerassistent met camera, alle gangbare actieve veiligheidssystemen, semi-autonome BMW CoPilot-rijfuncties, comfort- of sportstoelen met massagefunctie, leer, nappaleer of alcantara, soft-close portiersluiting en heel veel meer.

De M5 heeft kuipstoelen met verlicht M-logo en koolstofvezel sierlijsten; de M5 CS heeft een interieur met vier lichtgewicht sportstoelen. De facelift van 2020 brengt onder meer nieuw 12,3-inch infotainment, iDrive 7.0 en navigatie op cloudbasis.

Motor BMW 5-serie

Naar goed gebruik is de BMW 5-serie leverbaar met vier-, zes- en achtcilinder motoren. Alle motoren zijn voorzien van drukvulling. Op benzinevlak is er keuze uit een 1.6 of 2.0 viercilinder (170-252 pk, 250-350 Nm), een 3.0 zes-in-lijn (333-340 pk, 450 Nm) en een 4.4 biturbo-V8 (462-530 pk, 650-750 Nm).

In de M5 levert de achtcilinder maximaal 600-635 pk en 750 Nm. In de hybridemodellen combineert BMW de vier- of zescilinder motor met een eDrive-elektromotor en een accupakket. De dieselmotoren hebben één, twee of vier turboladers en een inhoud van 2,0 liter (viercilinder, 150-231 pk, 350-500 Nm) of 3,0 liter (zescilinder, 265-400 pk, 620-760 Nm). Motorisch staat de 5-serie als degelijk bekend, mits het onderhoud consequent tijdig en vakkundig is uitgevoerd.

Transmissie

De BMW 5-serie heeft achterwielaandrijving of xDrive-vierwielaandrijving met variabele aandrijfkrachtverdeling. De instapdiesels zijn geleverd met een handgeschakelde zesbak of een achttraps Steptronic-automaat met koppelomvormer. De achttraps automaat is een standaardvoorziening bij de sterkere dieselmotoren, de benzinemotoren en de benzinehybrides.

Tegen een kleine meerprijs levert BMW een aangepaste achttraps Steptronic-sporttransmissie met snellere schakelacties en schakelflippers aan het stuur. Die sportautomaat is standaard op de M5 en de M550d. Bij de snelste uitvoeringen is xDrive-vierwielaandrijving eveneens onderdeel van de standaarduitrusting. De M5 heeft M xDrive met een actief M-differentieel dat de aandrijfkracht geheel of gedeeltelijk naar de achterwielen stuurt.

Wielophanging

De G30, G31 heeft rondom onafhankelijke wielophanging. De Touring heeft standaard een luchtgeveerde achteras. Het standaardonderstel heeft een comfortabele afstemming. De elektrische Servotronic-stuurinstallatie is communicatief, maar geeft weinig gevoel. Af-fabriek levert BMW een verlaagd M Sport-onderstel, een adaptief onderstel, een adaptief M-onderstel en actieve integraalbesturing met meesturende achterwielen.

Ook zijn verschillende (sport-)remsystemen leverbaar. De M5 heeft een adaptief sportonderstel en M servotronic-besturing. De M5 Competition heeft een extra verlaagd sportonderstel, de M5 CS heeft een extra verlaagd sportonderstel met aangepaste schokdempers en koolstof-keramische remmen.

Welke moet ik hebben?

Het ruime aanbod motoren, uitvoeringen en fabrieksopties maakt kiezen eenvoudig en lastig tegelijk. Motorisch is het onmogelijk om een foute keuze te maken, want de vier-, zes- en achtcilinders zijn allemaal krachtig, soepel en bovengemiddeld zuinig. Met het High Executive-pakket en Driving Assistant Plus of het uitgebreidere BMW Personal CoPilot-pakket is de 5-serie helemaal toekomstbestendig.

De uitvoeringen Sport Line of Luxury Line brengen het uiterlijk extra op smaak. Ook leuk is het M Sport-pakket met 18-inch wielen, het M Sport-remsysteem, M sport-stoelen en het M sport-stuur. De M550i en M550d zijn betaalbare alternatieven voor de begeerlijke, maar zeer kostbare M5-varianten.

Moet de BMW 5-serie het worden?

Van oudsher is de BMW 5-serie de sportiefste keuze in het D-segment. Met de G30, G31 kiest BMW nadrukkelijk voor een tweesporenbeleid. In standaardvorm is deze 5-serie een efficiënte, comfortabele en moderne zaken- en gezinsauto. Traditionele basis-ingrediënten, zoals sportiviteit, stuurplezier en rijdynamiek, zijn standaard op de M-versies en gaan bij reguliere uitvoeringen voortaan schuil achter optiecodes en optiepakketten. Voor traditionele BMW 5-klanten blijft dat wennen.

Voor klanten van andere merken maakt het de overstap naar deze ‘5’ interessanter dan ooit tevoren. De wereld verandert, klanten veranderen, en ondanks de keuze voor meer comfort en minder dynamiek blijft deze 5-serie de beste allrounder binnen zijn segment.

📅 Tijdlijn Najaar 2016 – introductie sedan (G30) Voorjaar 2017 – introductie Touring (G31) Najaar 2017 – M5 (F90) Najaar 2018 – M5 Competition Zomer 2019 – M5 Edition 35 Jahre Zomer 2020 – facelift (LCI) Voorjaar 2021 – M5 CS Voorjaar 2023 – introductie nieuwe sedan (G60) Najaar 2023 – einde productie G30, G31

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 250,– Grote onderhoudsbeurt vanaf € 450,–

Het onderhoudsinterval (BMW 530iA) is variabel (max. 35.000 km, 2 jaar).

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 76,99

Remschijven voor, per set € 451,52

Driehoeksdraagarm vooras, per stuk € 136,54

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, 245, 40 R19 98Y XL, per stuk vanaf € 191,59

Koplamp links, full-led, vanaf € 1.281,20

Prijzen gelden voor een BMW 530iA Touring van 2019 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Pluspunten BMW 5-serie

+ Geweldige allrounder

+ Ruim motoraanbod

+ Moderne uitrusting

+ Briljante M5

Minpunten BMW 5-serie

– Standaard minder sportief

– Geen ruimtewonder