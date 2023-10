Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Suzuki Baleno – problemen, uitvoeringen en prijzen

De Suzuki Baleno is een ondergewaardeerde droomoccasion. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

Droomauto’s zijn er in verschillende soorten en maten. De Suzuki Baleno is geen auto waar je ’s nachts onrustig van slaapt. Het is wel een droom van een occasion als het om betaalbare ruimte, comfort en betrouwbaarheid gaat.

Carrosserie Suzuki Baleno

De eerste Suzuki Baleno (1995) was er als vierdeurs sedan en vijfdeurs stationwagon. Vanaf 2015 plakt Suzuki de modelnaam op een vijfdeurs hatchback. De Baleno II, modelcode FW/EW, wordt in India geproduceerd en is een wereldauto die bij zo veel mogelijk kopers in de smaak moet vallen.

Het blijft jammer dat de verleidelijke vormgeving van studiemodel Suzuki iK-2 de eindstreep niet (helemaal) heeft gehaald. De vormtaal van de 3,99 meter lange productieversie laat zich het best omschrijven als behoudend met frivole details. De V-vorm van de grille loopt via de koplampen door in een golvende taillelijn die eindigt in een tamelijk anoniem achteraanzicht.

Vermeldenswaardige zaken zijn het zeer gunstige leeggewicht vanaf 840 kilo en de grote bagageruimte van 355-1.085 liter. Xenonverlichting, mistlampen voor en privacy glass zijn fabrieksopties. Het faceliftmodel van 2019 is niet naar Nederland gekomen. In ditzelfde jaar verdwijnt de Baleno uit het Nederlandse aanbod.

Interieur Suzuki Baleno

Ook het interieur weerspiegelt het no-nonsense karakter van de Baleno. De vormgeving is opsmukvrij, de kunststoffen zijn hard maar solide en het geluidsniveau verklapt waar een deel van de gewichtsbesparing vandaan komt.

Het instapmodel mist een toerenteller en een radio, maar heeft wel handbediende airco, elektrische raambediening voorin, zes airbags, ABS en ESP. Luxere versies hebben een radio/cd-/mp3-speler en bluetooth of een uitgebreid 7-inch infotainmentsysteem met kleurendisplay, navigatie en smartphone-koppeling. Rijker aangeklede uitvoeringen zijn uitgerust met onder meer spiegel- en stoelverwarming, keyless entry/start, climate control, DAB+ en adaptieve cruise control met noodremsysteem.

Motor Suzuki Baleno

Het motoraanbod overlapt met dat van andere Suzuki’s. De Baleno is uitsluitend met benzinemotoren leverbaar. Basismotor is de atmosferische, indirect ingespoten 1.2 Dualjet viercilinder (90 pk/120 Nm). De 1.2 Smart Hybrid voegt Suzuki’s 12V SHVS mild-hybride systeem aan het gamma toe, waarbij een geïntegreerde motor/generator meehelpt om het brandstofverbruik te verlagen. Onderdeel van het hybridesysteem is een 0,2 kWh lithium-ion accu onder de bestuurdersstoel.

De topmotorisering is de 1.0 Boosterjet. Achter deze aanduiding gaat een soepele en sterke, direct ingespoten driecilinder turbomotor (112 pk/170 Nm) schuil, die als een atmosferische 1.6 viercilinder aanvoelt.

Transmissie

Elke uitvoering en motorisering heeft standaard voorwielaandrijving en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De 1.2 Dualjet is leverbaar met een cvt-automaat. In combinatie met de 1.0 Boosterjet is een zestraps automaat met schakelflippers aan het stuur leverbaar. Wees bij handgeschakelde versies alert op de conditie van de koppeling. Intensief stadsgebruik en/of onoordeelkundig gebruik kan de levensduur verkorten.

Wielophanging

De onderstelconfiguratie bestaat uit een onafhankelijke McPherson-voorwielophanging en een semi-onafhankelijke achterwielophanging met een torsie-as. De onderstelafstemming is comfortabel en het lage voertuiggewicht draagt bij aan een vertrouwenwekkend weggedrag.

Bij een bovenmatig sportieve rijstijl kan de carrosserie stevig overhellen, maar de wielen houden altijd contact met de weg, blijkt tijdens een eerste test door Autovisie. De elektrische stuurbekrachtiging kan de handen van de testredacteur minder op elkaar krijgen. De stuurintallatie geeft weinig feedback en is rond de middenstand nogal vaag. Af-fabriek staat de Baleno op 15- of 16-inch wielen.

Welke moet ik hebben?

In de lichte Suzuki Baleno levert de 1.2 viercilinder keurige prestaties. Bovendien is de atmosferische instapmotor technisch ongecompliceerd en betrouwbaar. De 1.2 Smart Hybrid voegt een complexer hybridesysteem toe en is in de praktijk nauwelijks zuiniger dan de niet-hybride 1.2. Met de vlotte 1.0 Boosterjet verandert de Baleno in een soort comfortabele budget-GT. Overkill of gewoon leuk? Oordeel zelf.

Het basismodel van de Suzuki Baleno heeft 15-inch wieldoppen, handbediende airco, elektrische raambediening voorin en centrale deurvergrendeling. Luxer zijn de Exclusive (16-inch lichtmetaal, xenon, mistlampen, verchroomde grille, leren stuur, radio/cd/mp3/Bluetooth, stoelverwarming) en topmodel High Executive (keyless, climate control, navigatie, parkeercamera, adaptieve cruise control).

Moet de Suzuki Baleno het worden?

De Suzuki Baleno opereert in hetzelfde marktsegment als de Suzuki Swift. Met zijn aansprekende vormgeving, strakkere rijeigenschappen en grotere verfijning is de kleinere Swift in veel opzichten de betere keuze. De Baleno moet het vooral hebben van zijn grotere ruimte-aanbod, comfortabele rijeigenschappen en gunstige gewicht ten opzichte van de binnen- en buitenafmetingen.

Verder is het een echte Suzuki met betrouwbare techniek en weinig kans op serieuze mankementen of storingen. Dat alles maakt van de Baleno een broodnuchtere droomoccasion voor mensen die ‘s nachts niet van hoge autokosten of dure garagerekeningen willen wakkerliggen.

📅 Tijdlijn Voorjaar 2015 – Suzuki iK-2 studiemodel Najaar 2015 – introductie Suzuki Baleno II Voorjaar 2019 – facelift (India) Zomer 2019 – einde levering Europa

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 150,– Grote onderhoudsbeurt vanaf € 200,–

Het onderhoudsinterval (1.2 Dualjet) is 15.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Suzuki Baleno

+ Ruim en licht

+ Betrouwbaar

+ Efficiënt

+ Betaalbaar

Minpunten Suzuki Baleno

– Geluidsniveau

– Vage besturing