De eerste eigenaar van deze Porsche 911 RSR verdient hem niet

En daar hebben we wéér een voorbeeld van een rijkaard die van gekkigheid niet weet wat-ie met zijn geld moet doen. Hoe kun je een Porsche 911 Carrera RSR nou dertig jaar met 10 kilometer op de teller laten stilstaan?

De Porsche 911 Carrera RSR 3.8 is een racewagen. Eentje die overwinningen scoorde in onder meer de 24 Uur van Spa en 1000 km van Suzuka. Maar het was ook mogelijk om een straatversie te kopen.

Porsche 911 RSR

Uiteindelijk zijn er kennelijk maar twee kopers geweest die een straatlegale 911 RSR, de Strassenversion, hebben besteld. De machine is officieel 324 pk sterk, maar in de jaren negentig werd de 964-variant door veel autojournalisten geschat op veel meer dan dat.

De Porsche 911 Carrera RSR van de 964-generatie gaat in 3,8 seconden naar 100 km/h en is daarmee sneller dan bijvoorbeeld een Ferrari F40, die boven de 4 seconden zit.

Dertig jaar lang stilstaan

Deze 911 RSR is in 1993 gebouwd, maar werd pas in 1996 aan zijn veeleisende koper afgeleverd. Die wist precies wat hij wilde en liet de sportauto tot in detail op zijn persoonlijke smaak afstemmen.

Het bizarre is dat de 911 dertig jaar lang geen meter heeft gereden. Zijn koets is zelfs nog bedekt met de door Porsche aangebrachte Cosmoline-laag, die de lak moest beschermen tijdens het transport naar de klant.

Deze RSR is uitgevoerd in Polar Silver Metalic, met een veel luxer interieur dan de raceversies, met leer in de kleur Guards Red. Ook heeft de Porsche een extra grote tank, een passagiersstoel, lichtmetalen wielen met centrale moer en een ingebouwde krik.

Wat doen met deze Porsche 911?

Nou is de vraag natuurlijk: wat doe je met deze 911 als je hem koopt? Laat je de Cosmoline-laag zitten en parkeer je hem in een luchtbehandelde garage? Of bevrijd je hem van zijn tectyl en ga je rijden?

We gaan uit van het eerste. We vinden het sowieso al bizar dat de eerste eigenaar zoveel moeite heeft gedaan om zijn auto te personaliseren om er verder niet mee te rijden. Waarom?

De Porsche 911 Carrera RSR wordt op 25 november geveild in Abu Dhabi door Bonhams. Verwacht wordt een opbrengst van tussen de 2 en 2,5 miljoen dollar (omgerekend 1,8 tot 2,3 miljoen euro).

In 2017 al eens verkocht

Overigens ging de auto al in 2017 onder de hamer, met ook toen slechts 10 kilometer op de teller. RM Sotheby’s wist hem toen te verkopen voor iets meer dan 2 miljoen euro.