Hier moet je op letten bij aanschaf van een Mercedes-Benz GLA-occasion

Een beetje ruimte is natuurlijk fijn, maar de occasion die je wilt moet vooral klasse uitstralen. Nee, geen duffe limousine, het moet een stoere auto zijn, waarmee je nog eens indruk maakt bij je veeleisende vrienden. De Mercedes-Benz GLA kan dan een goede optie zijn.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

SUV-occasion voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een compacte SUV voor maximaal 20.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je deze niets? Kijk dan naar onze alternatieven van maandag en donderdag.

Mercedes-Benz GLA (2014 – 2017)

Net als de concurrenten is ook deze Mercedes een voorwielaandrijver, maar het onderstel is zo verfijnd, dat is hier nauwelijks te merken. Dit is ook een merk waarbij adel verplicht, uiteraard. Voorin staan twee uitstekende voorstoelen -je verwacht niet anders-, waarbij opvalt hòe ver die naar achteren kunnen schuiven. De bagageruimte is met 421 liter wat bescheiden.

Het is gek dat het tablet op het dashboard een dikke zwarte rand heeft, waardoor je denkt: ‘dat had groter gekund?’. Eenmaal op weg valt ook de rust in de aandrijving op, met weinig geluid en een fluweelzacht schakelende automaat. De voorbeeldauto is ièts ouder (2014, 152.000 km), een autobedrijf in Sappemeer vraagt € 19.995 voor die witte 250 Automaat ‘Edition 1’/45 AMG. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Het kan voorkomen dat de GLA-occasion ineens niet meer start. De startmotor slaat wel in, maar draait niet en dus de motor zelf ook niet. Oorzaak is een kapotte weerstand op de pluspool van de accu.

Daardoor is de motor wel te starten met starthulp, maar dat moet steeds opnieuw, dus hùp naar de garage. Eigenlijk is dit een kleinigheid, maar lastig is het wel. Zwak punt van moderne Mercedessen is de gecompliceerde sleutel. Als die stuk gaat bij je occasion: direct vervangen, ook als is er een reserve.