Zoveel zonnepanelen zijn nodig om je elektrische auto op te laden

Dat sommige Nederlanders hun elektrische auto gratis op kunnen laden, is te danken aan zonnepanelen. Maar hoeveel panelen zijn er op een nodig om een elektrische auto op te laden?

De panelen stellen EV-bezitters in staat hun auto kosteloos op te laden. Althans, als je niet te veel stroom opwekt. Energieleveranciers rekenen sinds kort namelijk terugleverkosten voor de overtollige stroom, waardoor zonnepanelen minder in trek zijn. We willen dus ook vooral niet te veel panelen op ons dak.

Hoeveel stroom wekt één zonnepaneel op?

De kracht van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wp, een afkorting voor Wattpiek. Dit is hoeveel Watt een zonnepaneel onder optimale omstandigheden op kan wekken.

Over het algemeen genereert een zonnepaneel zo’n 350 Wp. In de praktijk dien je dit getal echter te vermenigvuldigen met 0,88 om tot een realistisch jaarlijks stroomopbrengst te komen.

Eén zonnepaneel van 350 Wp levert per jaar dus zo’n 308 kWh aan stroom op. Hoewel zonnepanelen op zonnige dagen meer opleveren, delen we de 308 kWh voor het gemak even door 365. Dat komt neer op zo’n 844 Wh per dag, per paneel.

Benodigd aantal om elektrische auto te laden

Stel dat je (straks) een Volvo EX30 bezit. Deze elektrische auto heeft standaard een accucapaciteit van 49 kWh. Nu zal het in de praktijk zelden tot nooit voorkomen dat je hem met 0 procent lading op de oprit parkeert, maar in dit voorbeeld rekenen we toch even met de volle 49 kWh. Om op één zonnige dag zoveel stroom op te wekken zijn dus in theorie maar liefst 58 zonnepanelen nodig. En dan zijn de laadverliezen nog niet meegerekend.

Wil je, zeker met de afbouw van de salderingsregeling in het achterhoofd, daadwerkelijk je zelf opgewekte stroom te gebruiken om je auto op te laden? Dan zul je je EV ook nog eens overdag aan de lader moeten hangen, wanneer zonnepanelen optimaal gebruik maken van het licht. In de praktijk blijkt ‘s nachts juist het moment dat elektrische auto’s aan huis worden opgeladen. Het plaatsen van een thuisaccu zou in dit geval een oplossing kunnen bieden.