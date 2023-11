Deel dit: Share App Mail Tweet

Gijs rijdt met zijn Volvo 240 gratis op plastic afval

Je schaft een auto aan en gooit af en toe de tank vol. Gemakkelijk toch? Gijs Schalkx besloot te laten zien wat er écht nodig is om van A naar B te komen. Hij rijdt nu met zijn Volvo 240 op plastic afval.

Ik hou van sleutelen, zelf dingen kunnen doen. We gaan richting een fossielvrije wereld, maar een verbrandingsmotor is eigenlijk een heel mooi stukje techniek. Dat wilde ik in leven houden. Dus ben ik onderzoek gaan doen naar brandstoffen.

Gratis rijden op plastic afval

Ik ben uit een sloot methaangas gaan oogsten en heb een brommer gemaakt die daarop kon rijden. Nadeel was wel dat je een hele dag bezig was en uiteindelijk 20 kilometer kon afleggen, de fiets was dus een betere optie. Maar in theorie koel je met dat rijden op methaan de aarde af. Iedereen denkt dan meteen dat je heel duurzaam bent en de wereld wilt redden. Maar dat kan ik natuurlijk niet, ik heb ook een ‘gewone’ auto en doe boodschappen bij de supermarkt.

De auto

Maar in die andere auto, een Golf, zitten computers. Dat maakt het lastig er zelf iets aan te doen. Ik besloot te onderzoeken of ik mijn eigen auto kon bouwen; alles zelf maken. Het bleek vrijwel onmogelijk, het kost te veel tijd en je loopt tegen te veel regels aan. En ook de brandstof; eigen accu’s maken is niet te doen, zelf olie opboren ook niet. Maar toen kwam ik op het plastic afval. Dat is ooit olie geweest, is dat proces niet om te draaien?

Ik ben het gaan proberen, eerst op heel kleine schaal, later iets groter. Ik kocht een oude dieselmotor, zo eentje die je nog aan moet zwengelen. En het lukte! Het is een simpel proces. Plastic bestaat uit heel lange ketens, olie uit kortere en gas uit nog kortere. Je stopt plastic afval in een vat en zorgt ervoor dat er geen zuurstof bij kan. Dat ga je verhitten en door het gebrek aan zuurstof kan het niet verbranden, maar de ketens worden korter, en uiteindelijk verdampt het.

Het gas gaat via een condensator als vloeibare stof in een tank en daar rijdt de auto op. Bijna alles wat je hierover wilt weten, is online te vinden. Ergens in Afrika zijn twee jongens die een tankstation hebben dat brandstof van plastic maakt. Dat moet hier toch ook kunnen?