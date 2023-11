Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Horner neemt twijfels weg: Red Bull wil door met Pérez

Red Bull wil in 2024 door met Sergio Pérez. Dat heeft teambaas Christian Horner van het Formule 1-team gezegd. “Ik heb er absoluut vertrouwen in en ben er ook heel duidelijk over dat Checo (Pérez) volgend jaar onze coureur is”, nam de Brit twijfels weg over de positie van de Mexicaan, die dit jaar volledig is overvleugeld door Max Verstappen.

De Nederlander is al weken zeker van zijn derde wereldtitel en won al zeventien grands prix dit jaar. Pérez begon sterk met twee overwinningen, maar stapelde daarna de fouten op elkaar en viel ver terug. Geruchten over een voortijdig vertrek bij de Oostenrijkse renstal zwollen aan na zijn vroege uitvalbeurt in zijn thuisrace in Mexico, waarin hij veel te veel risico’s nam na de start en crashte.

Horner heeft de geruchten over een vertrek van Pérez steeds afgedaan als onzin, hoewel hijzelf na de race in Mexico onduidelijkheid schepte door te zeggen dat het de ‘intentie’ was van Red Bull om door te gaan met Pérez. De Brit verduidelijkte nu zijn standpunt. “We hebben de bezetting bij AlphaTauri al medegedeeld (Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo) voor 2024 en we hebben onze Red Bull-jongens met wie we zullen rijden. Checo is in 2024 onze coureur, tenzij hij geblesseerd raakt of dat er omstandigheden zijn waar we geen controle over hebben”, aldus Horner.

Pérez kan nog altijd tweede worden in het kampioenschap. Hij heeft 32 punten voorsprong op Lewis Hamilton van Mercedes.

