Deel dit: Share App Mail Tweet

De korte carrière van de Jaguar XF Sportbrake | Sjoerds Weetjes 373

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De levenscyclus van een model laat zich vergelijken met een voetbalwedstrijd. Het bestaat uit twee helften waarbij de auto halverwege de wedstrijd een opfrisser ondergaat. Bij de eerste generatie XF bracht Jaguar echter een extra man in het spel. Dat was de Sportbrake, die tezamen met de opgefriste sedan Jaguars speelveld moest vergroten.

Van een voorsprong was er tijdens de eerste wedstrijd van de XF geen sprake, maar de Engelsen wisten ook dat de introductie van een extra speler niet voor een kanteling van de strijd zou zorgen. Toch probeerde Jaguar het, getuige de lancering van de stationwagon.

De Jaguar XF

Dankzij de nieuwe eigenaar Tata was er sowieso meer geld beschikbaar om sterker aan de aftrap te verschijnen. De pogingen die voormalig ‘clubeigenaar’ Ford had ondernomen waren sowieso mislukt. Of waren de doelstellingen gewoon te ambitieus? De voorganger van de XF was de S-Type en wie is dat model nog niet vergeten?

Voor de XF gooide Jaguar het designroer om. Van de traditionele, klassieke lijnvoering keerde niets terug in het ontwerp. Ian Callum en zijn team maakten een vlot gestileerde, moderne sedan. Hij deed dat ook met de grotere XJ en de kleinere XE. De bolle en gewelfde designelementen maakten plaats voor strakke lijnen. Bij de lancering van het topmodel XJ kreeg Ian Callum een boze brief van een fanatieke Jaguar-fan. De Jaguar-liefhebber vond de designstijl maar niets. Callum schreef de beste man een brief terug en attendeerde hem op de vorige generatie XJ. “Die is nota bene van aluminium, dus roest niet waardoor u nog decennia van de saloon kunt genieten”, schreef Callum.

Een sportbrake

Terug naar de Jaguar XF. Er kwam dus een stationwagon onder de naam SportBrake. Waarom kwam die variant zo laat? Waarom was het leveringsprogramma van de stationwagon zo beperkt? Waarom bleef het model slechts drie jaar in productie? Op die vragen en meer geeft Sjoerd van Bilsen antwoord in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hét verhaal achter de korte carrière van de XF SportBrake.