V8 of stekker: de Audi SQ8 heeft het allemaal

Deze Audi SQ8 slurpt benzine, laat een V8 blèren uit vier uitlaten en is het alter ego van de SQ8 E-tron. Geen elektrische auto voor de bühne, maar een top-SUV voor het theater.

Om na vijf jaar weer met zijn tijd mee te kunnen, is de Audi SQ8 vooral optisch aangepast. Niet te ingrijpend om de huidige rijders niet voor het hoofd te stoten, maar hij weet genoeg frisse begeerte op te wekken.

De nieuwe Audi Q8 en SQ8

Zo zijn er voortaan HD led-matrix koplampen leverbaar voor de Audi Q8 met een instelbare lichtsignatuur. Daarmee kan de eigenaar kiezen uit vier lay-outs van zijn lichtunits om het aangezicht een gepersonaliseerd tintje te geven.

Voorts is de grille ontdaan van de horizontale en verticale spijlen, en wordt nu voorzien van een achthoekige structuur en een dikkere omlijsting. De koelopeningen in de neus zijn groter geworden om hem agressiever te maken. Alles draait in deze klasse immers om het maken van een statement en dat lukt de Audi SQ8 als geen ander.

Goochel

Selecteer de rijstand Dynamic en het karakter van de Audi SQ8 wijzigt ingrijpend. De dempers bevriezen, de luchtvering neemt een fanatieker thema aan, de rolstabilisatie houdt de koets zo goed als vlak en het vierwielaandrijfsysteem legt de nadruk meer op de achteras.

Met hulp van de achterasbesturing wordt de zware neus ook uit het onderstuur gehouden en kleine stuurbewegingen zijn genoeg om de ruim 2.200 kg als een compacte hatchback van richting te laten veranderen.

De rolstabi’s beïnvloeden verder het weggedrag om de Audi SQ8 volledig neutraal te houden. Het is heel knap hoe er gegoocheld wordt met de massa zonder dat je de trucjes doorhebt. Je ervaart vooral het effect en hij blijkt over een rotsvaste wegligging te beschikken, waarin een vleugje dynamiek is te ontdekken.

Het sperdifferentieel van de Audi SQ8 stelt de bestuurder in staat om de auto lichtjes met het gas te sturen om de suggestie te wekken dat hij op vermogen van richting kan veranderen. Echt doorzetten richting overstuur doet de kolos niet, maar die beweeglijkheid is genoeg om hem een zekere mate van wendbaarheid te geven. In elk geval genoeg om zijn royale omvang te doen vergeten, net als het vrijpostige brandstofverbruik van de dikke V8.