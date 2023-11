Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt BMW M3 E30

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions en oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een bijzondere auto te koop: een BMW M3 E30.

Via de site van de overheid kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

BMW M3 E30 bij de overheid

De BMW M3 van de E30-generatie is een rijdende legende. Waarom? Simpelweg omdat het de eerste M3 ooit is.

Om eind jaren 80 aan de FIA-regels van de Groep A-klasse te voldoen, moesten er in twaalf opeenvolgende maanden 5.000 exemplaren gebouwd worden om de M3 te kunnen homologeren. In maart 1986 startte de productie van het model. Met 18.000 exemplaren geproduceerd tot 1990 bleef het een exclusieve auto.

Geen zescilinder

Veel liefhebbers denken dat een échte BMW achterwielaandrijving, een handbak en een zescilinder moet hebben. Echter, deze BMW M3 kreeg een vier-in-lijn met een slagvolume van 2,3 liter.

Deze S14-motor is goed voor 200 pk en 240 Nm aan koppel. Hiermee sprint je vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur in 6,9 seconden. De topsnelheid bedraagt 235 kilometer per uur.

Hoewel de auto exclusief is, houdt niet iedere koper zijn E30 standaard. Zelfs niet als het een M3 is! Ook de auto bij de overheid is van de nodige upgrades voorzien.

Zo is de motor voorzien van een ander inlaatspruitstuk met carbon airbox en luchtinlaat ook heeft de BMW een ander uitlaatsysteem. Verder zijn de radiateur en koelslangen vervangen en de ophanging aangepast middels nieuwe veren en dempers. Ondanks die aanpassingen blijft deze BMW M3 E30 aantrekkelijk.

Geen probleemloze occasion

Bijna iedere oudere auto heeft wel een probleem, zo ook deze M3 uit 1991. Het portierruitmechanisme rechts functioneert niet, daarom kan het raam niet gesloten worden. Verder ligt de gaskabel los en is er een zorgwekkende melding dat de motor rookt.

De BMW M3 E30 bij de overheid is dus niet perfect. En toch is het waarschijnlijk een interessante belegging en mogelijk ook een leuk winterproject. De occasion werd afgelopen zomer ook al aangeboden, maar is nog niet verkocht.