Zo slecht is snelladen daadwerkelijk voor je elektrische auto

Je kunt je elektrische auto opladen aan een openbare laadpaal (AC) of bij een snellader (DC). Zo’n DC-paal is lekker vlot, maar heeft ook zijn nadelen.

De snelheid waarmee een elektrische auto kan laden wordt uitgedrukt in kW. Vooroplopende merken kunnen met meer dan 300 kW snelladen aan een DC-laadpaal, zoals een snellader ook wel wordt genoemd.

Verschil tussen AC- en DC-lader

AC staat voor alternating current, wat wisselstroom betekent. Het zijn publieke laadpalen en thuisladers die wisselstroom leveren. Dit gaat met 11 of 22 kW en het is de auto zelf die dit vervolgens omzet in gelijkstroom.

Wil je snelladen met je elektrische auto, dan gebruik je een DC-lader. Daarbij wordt de stroom al in de lader omgezet tot gelijkstroom (direct current). Deze snelladers vind je veelal langs de snelweg en kunnen soms tot wel 400 kW leveren. Bij een snellader gebruik je een stevigere kabel aan de lader vastzit. Je eigen laadkabel kun je dus in de auto laten liggen.

Hoe snel kan mijn EV laden?

Snelladen gaat echter altijd zo snel als de zwakste schakel. Kan jouw elektrische auto met maximaal 250 kW laden, dan is dat ook de maximale laadsnelheid bij een 400 kW-snellader. Kom je met diezelfde EV bij een 150 kW-snellader, dan is die 150 kW het maximaal haalbare.

Een snellader kun je het beste tussen de 20 en 80 procent accupercentage gebruiken. Bij de meeste moderne EV’s kost dit nog geen half uurtje. Mocht het nodig zijn, dan is het uiteraard wel mogelijk om door te laden na 80 procent, al gaat dat wel wat trager. De maximale laadsnelheid haal je over het algemeen enkel als de accu vrij leeg is. Hoe voller de accu wordt, hoe trager hij zal laden.

Is snelladen slecht voor een elektrische auto?

Reden om je accu met een snellader niet boven de 80 procent te laden (en de snellader niet té vaak te gebruiken), is dat het de batterij zwaar belast. De accu krijgt bij het snelladen met hogere temperaturen te maken dan wanneer hij thuis of bij de supermarkt op z’n dooie gemak met 11 of 22 kW oplaadt.

Uiteraard is de auto ervoor gemaakt om af en toe te snelladen, maar doe het niet te vaak. Hang je je elektrische auto vaak aan de snellader, dan komt dat de levensduur van je accu niet ten goede.

Levensduur van elektrische auto daalt door snelladen

Canadees onderzoek vergeleek de batterijen van EV’s die nooit aan de snellader worden gehangen, maximaal drie keer per maand snelladen en de accu’s van elektrische auto’s die vaker dan drie keer per maand snelladen. “Tussen de auto’s die de DC-lader nooit zien en de EV’s die slechts af en toe snelladen is al een duidelijk verschil te zien in de staat van de batterij.” Niet te vaak doen dus, want zeker als geld je lief is, is een EV-accu niet iets wat je graag vervangt.