Hier moet je op letten bij aanschaf van een BMW X1-occasion

Een beetje ruimte is natuurlijk fijn, maar de occasion die je wilt moet vooral klasse uitstralen. Nee, geen duffe limousine, het moet een stoere auto zijn, waarmee je nog eens indruk maakt bij je veeleisende vrienden. De BMW X1 kan dan een goede optie zijn.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

SUV-occasion voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een compacte SUV voor maximaal 20.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit, de BMW X1. Vind je deze niets? Kijk dan naar onze alternatieven van maandag en zaterdag.

BMW X1 (2015 – 2019)

De X1 biedt ruim plaats aan vier volwassenen en heeft ook minimaal 500 liter bagageruimte. Het iDrive-systeem op de middenconsole vraagt even gewenning, maar werkt daarna echt heel fijn. De occasion heeft ook erg fijne voorstoelen en uiteraard is er een fraai dashboard dat de bestuurder centraal stelt, het is wel een BMW, ja!

De basisuitrusting is kaal, dus bepaald bij de occasionselectie even welke opties je nodig hebt. Er staat een spierwitte sDrive 18i Executive met automaat (2016, 158.000 km), ex-importauto, voor 19.950 euro bij een autobedrijf in Coevorden.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Een gebroken trillingsdemper op de krukas maakt dat zowel de dynamo als de waterpomp niet meer draait. Op het dashboard verschijnt eerst alleen het waarschuwingslampje van de dynamo, geleidelijk zal de motortemperatuur oplopen.

Heel even doorrijden tot de occasion op een veilige plek gezet kan worden kàn, maar niet te lang. Deze reparatie is alleen in een garage uit te voeren – er moet een nieuwe demper in – dus de auto moet op transport.