Dit is hoe je startkabels aan moet sluiten

Als de accu van je auto niet meer in topconditie is en het is erg koud buiten, dan kan het zijn dat de accu niet meer genoeg energie levert aan je startmotor om de brandstofmotor aan te zwengelen. Moet je toch weg? Dan kan je startkabels gebruiken om je bolide te starten.

Het gebruik van startkabels is effectief, maar niet geheel risicoloos. Maak je een fout bij het aansluiten van de kabels, dan kan er schade aan de elektronica ontstaan. Met name de elektronica van nieuwe auto’s is gevoelig. Het is zeer aan te raden je auto te laten starten door een expert.

Hoe moet je startkabels aansluiten?

Wil je toch zelf je auto met startkabels starten, dan kan je dit simpele stappenplan gebruiken.

Let wel, gebruik altijd de juiste startkabels. Voor dieselmotoren zijn dikkere kabels nodig. Gebruik benzine-kabels dus niet op een dieselmotor. De kabels worden warm en kunnen zelfs smelten. Dikkere en duurdere kabels, voor dieselmotoren, op een benzineauto gebruiken kan wel.

De auto’s bij elkaar

Zet de auto’s dicht bij elkaar, zodat je met de kabels bij de accu’s kunt komen. Dit klinkt voor de hand liggend, en dat is het ook, maar toch moet je even goed opletten.

De accu van je auto zit meestal in je motorruimte, al is dit niet bij iedere auto zo. Kortom, kijk eerst even waar je accu zit, voor je de auto draait.

Aansluiten startkabels

Je begint altijd met de rode kabel. Deze zet je op de pluspool van de draaiende auto. Vervolgens sluit je de rode kabel aan op de pluspool van de auto met lege accu.

Hierna doe je hetzelfde voor de zwarte kabel op de minpolen: eerst de hulpauto, dan de auto met lege accu.

Motor laten draaien

Laat de motor van de auto die helpt zo’n 5 minuten draaien. Druk tijdens die vijf minuten het gaspedaal een klein beetje in zodat de motor meer toeren maakt. Hierdoor wekt de dynamo meer energie op.

Start de auto

Na 5 minuten kan je de lege auto starten. Lukt dit niet, dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand. Ga dan door naar stap 5. Start de auto wel, laat de kabels dan nog 5 minuten aan de auto’s. Beide motoren zet je niet uit.

Verwijder de startkabels nog niet

Voor je de kabels verwijdert, is het belangrijk om van beide auto’s stroom te vragen om een piek op te vangen. Zet dus je ruitverwarming en ventilator aan om schade aan de elektronica te voorkomen.

Startkabels verwijderen

Haal de kabels los. Je begint met de zwarte kabel van de hulpauto af te halen. Daarna haal je dezelfde kabel bij de auto met slechte accu los. Voor de rode kabel doe je hetzelfde.

Pas te allen tijde op dat de uiteindes van de kabels elkaar niet raken. Dit zorgt voor kortsluiting en vonken. Ben je niet zeker van je zaak? Zorg dan dat je een expert belt!