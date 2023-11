Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom we alle kopers van een Mini John Cooper Works Countryman moeten bedanken

Mini trok niet lang geleden het doek van de nieuwe Countryman. De grote SUV wordt nu ook in een John Cooper Works-sportuitvoering (JCW) aangeboden. Kopers van de auto mogen we als Nederlanders bedanken.

De Mini Countryman deelt zijn platform met de BMW X1 en X2. Deze JCW krijgt dan ook dezelfde aandrijflijn als de BMW X1 M35i xDrive. Dit betekent echter niet dat beide auto’s exact hetzelfde rijden, zo weten we van de vorige generatie.

Mini John Cooper Works Countryman

Onder de motorkap van de Mini ligt een 2,0-liter viercilinder die met behulp van twee turbo’s 300 pk en 400 Nm aan koppel levert. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 5,4 seconden en het versnellen stopt pas bij 250 kilometer per uur.

De vierpitter stuurt zijn uitlaatgassen via een met klep te dempen uitlaatsysteem naar de buitenwereld. De uitstoot die uit de vier uitlaateindes komt is de reden dat we als Nederlander iedere bezitter van een Mini John Cooper Works Countryman moeten bedanken.

Meer dan 30.000 euro aan belastingen

Niet omdat de auto zo vriendelijk is voor ons milieu. Nee, omdat er een flink bedrag aan bpm moet worden neergeteld voor de auto. De netto prijs van de Mini John Cooper Works Countryman is 44.009,09 euro.

Aan bpm ben je als koper nog eens 22.439 euro kwijt en de btw bedraagt ook nog eens meer dan 9.000 euro. De vanafprijs van de sportieve Countryman komt uit op, schrik niet, 75.690 euro. Dat is wel goedkoper dan de BMW X1 M35i xDrive. Die kost bijna 84 mille.

De standaard Mini Countryman is er al vanaf net geen 46 mille. Of de JCW-uitvoering de 30.000 euro meerprijs waard is, moet nog maar blijken. Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws en de nieuwste tests van Autovisie? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.