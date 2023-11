Deel dit: Share App Mail Tweet

De concurrent voor de Volvo EX30 komt ook uit China

De verwachtingen zijn hoog voor de Volvo EX30 in Nederland, en dat terwijl de introductie pas net is geweest. Nieuwe concurrentie is ook al op komst. In China is namelijk een goedkope elektrische crossover van BYD gespot.

Ook de Volvo EX30 wordt in eerste instantie in China gebouwd. Het moederbedrijf Geely komt immers uit dit land. Later wordt de crossover ook in Europa geproduceerd.

Fang Cheng Bao Bao 3

De auto die een concurrent voor de Volvo EX30 kan worden, is deze Bao 3. Het model draagt niet de badge ‘BYD’ maar die van Fang Cheng Bao, een zustermerk van de fabrikant. Autovisie kon afgelopen zomer al bekendmaken dat BYD bezig was met het nieuwe merk. Over modellen was nog niets bekend.

Ook nu is er over de Volvo EX30-concurrent nog niets gezegd, maar er zijn al wel foto’s uitgelekt en geruchten. Zo zou de auto tussen de 200.000 en 300.000 Chinese renminbi kosten. Rekenen we dit om naar euro’s, dan is dit tussen de 25.652,93 en 38.479,39 euro. Dit zouden natuurlijk de Chinese prijzen zijn. In Nederland zijn auto’s veel duurder.

Ter vergelijk: de Volvo EX30 is te koop vanaf 36.695 euro.

Een Volvo EX30-concurrent

De Bao 3 wordt vooralsnog de goedkoopste auto van Fang Cheng Bao en zal dus onder de Bao 5 en Bao 8 gepositioneerd.

Of de volledig elektrische crossover-SUV ooit in Nederland concurrentie mag bieden aan de Volvo EX30, is nog maar de vraag. Voorlopig is BYD zelf het enige merk van de fabrikant dat in Nederland gevoerd wordt. In China is dat een heel ander verhaal.