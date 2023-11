Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop dan! De auto’s van Rinus Michels, Bassie & Adriaan en meer

Op zoek naar een leuke occasion en je wilt iets anders dan een grijze Golf of kleurloze Corolla? Gaspedaal en Autotrack doken in hun aanbod, waar ze onder meer de auto’s van Rinus Michels en Bassie & Adriaan tegenkwamen.

Er staan in Nederland een half miljoen occasions te koop, dus zie je als potentiële koper al snel door de bomen het bos niet meer. Wie er echter de tijd voor neemt, kan echte pareltjes opduiken, zoals deze…

Bassie & Adriaan-mobiel

‘Allememaggies!’, dachten we toen we deze Talbot Matra Rancho vonden. De veertig jaar oude cross-over staat er behoorlijk standaard bij, maar kan met een likje gele verf zo worden getransformeerd naar een Bassie & Adriaan-mobiel.

Overigens haalden we het bekende Nederlandse duo een paar weken eerder al aan toen Honda de nieuwe Prelude onthulde. Begin jaren tachtig reden Bassie & Adriaan in de Japanse coupé. De auto was rood met gele stippen en wimpers op de klapkoplampen.

De auto van ‘De Generaal’

Een Chrysler LeBaron uit 1991 met een beroemde eerste eigenaar. Volgens het onderhoudsboekje is dat Rinus Michels, die in 1991 als bondscoach met name bezig was met de kwalificatiewedstrijden voor het EK van 1992. Michels overleed in 2005.

Met zijn Chrysler is in de laatste dertig jaar niet veel gereden, want er staat slechts 75.000 kilometer op de teller. Een LeBaron koop je inmiddels voor 5000 euro, maar die van Michels is duurder. De verkoper wil er 6450 euro voor hebben.

Legerhummer

In de kop van dit verhaal hebben we het over Rambo, maar eigenlijk moeten we ‘Terminator’ zeggen, want als er één automodel verbonden is met acteur Arnold Schwarzenegger, dan is het de Hummer H1 wel. AM General bouwde op zijn verzoek een civiele versie.

De Hummer H1 was immers eerst een legervoertuig: de Humvee. Het spreekt dus voor zich dat de H1 niet erg luxueus is uitgevoerd. Zijn 6,2-liter diesel zónder turbo is luidruchtig, traag en gekoppeld aan een oude drietraps (!) automaat.

Blikloze Red Bull-Mini

Al ruim twintig jaar zaagt Red Bull de achterkant van Mini’s en zet er een groot ‘blikje’ achterop. Dit is niet een van die auto’s.

Gelukkig maar, want dat betekent dat er gewoon iemand achterin kan zitten. Deze Mini Cooper uit 2002 kost 3500 euro. En die wrap kan er vast af…

Barbie-Porsche

Dat is hoe de mensen van Autotrack deze geweldige 911 aanduiden. Wat ze kennelijk niet weten, is dat de sportauto in een behoorlijk legendarische lakkleur is uitgevoerd: Ruby Star Red (tegenwoordig Rubystone geheten).

Dus kom op, koop deze prachtige 911 GTS voor 219.900 euro.