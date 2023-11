Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de EV9 de eerste échte premium auto van Kia is

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Plek voor zeven, het sprintvermogen van een sportauto, zowat alle denkbare comfortvoorzieningen en een concurrerende prijs. De Kia EV9 heeft het allemaal, en dat hadden slechts weinigen kunnen denken toen het merk 30 jaar geleden op de Nederlandse markt verscheen.

De EV9 is de eerste van een nieuwe generatie Kia’s en staat op een nog verder opgerekte versie van diens E-GMP platform. In naam, formaat en prijs het hoofd van een hele familie vergelijkbaar gestijlde crossovers die de komende jaren op de markt worden losgelaten.

De Kia EV9 heeft alles erop en eraan

De EV9 is een rijdende showcase voor wat Kia tegenwoordig allemaal vermag. Vijf meter lang, bijna twee meter breed en tot aan de achterklep manshoog. Dat, plus een wielbasis van 3,1 meter maakt er een volwaardige zes- of zevenzitter van. Tussen de assen ligt een 800 Volt accupakket van nét geen 100 kWh zodat zelfs met zo’n aerodynamisch suboptimale vorm alsnog een WLTP-actieradius tussen de 512 en 563 kilometer wordt gehaald.

Snelladen gaat tot 210 kW, zodat een 10 tot 80 procent lading binnen 25 minuten voltooid kan worden. De actieradius is vanzelfsprekend afhankelijk van aandrijflijn en bijbehorende wielmaat: vooralsnog is er alleen keuze uit een 204 pk achterwielaandrijver op 19-inch wielen en een 385 pk AWD-versie op 21 inch. Veel vermogen, maar de EV9 weegt ook dik 2,5 ton.

Premium voor een redelijke prijs

De Kia EV9 beschikt ook over de mogelijkheid om bidirectioneel te laden. Een eigenschap waarmee Kia in de toekomst grootse plannen heeft. Maar ook tot die tijd kan de EV9 niet ontbreken op de shortlist van iemand die op zoek is naar een ruime EV. Anderzijds kunnen we ons door het redelijk aantrekkelijke instaptarief van nog geen 68.000 euro ook voorstellen dat iemand die er niet naar op zoek was, toch voor kiest.

Meer auto voor je geld is in letterlijke zin niet makkelijk elders te vinden. Tegelijk is het goed voor te stellen dat het idee om 80.000 euro uitgeven aan een Kia even wennen is, ook al krijg je daarvoor een grote en grootse 385 pk reuze-SUV met alles erop en eraan voor terug. Of het iets voor jou is, kun je zien in de video van de Kia EV9.