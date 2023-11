Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt Lamborghini Urus

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions en oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een Lamborghini Urus te koop.

Via de site van de overheid kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

De Urus is de bestverkochte Lamborghini

De Urus is de bestverkochte auto van Lamborghini. Het model is inmiddels bijna 6 jaar oud en heeft de fabrikant een enorme financiële boost gegeven.

En dat is niet geheel onterecht. Een superstrak design, dagelijkse bruikbaarheid en bizarre prestaties, de Lamborghini Urus biedt het allemaal. Al moet je daar wel wat voor over hebben: een bedrag van meer dan 3 ton.

Wellicht kan je de Lamborghini Urus die bij de overheid wordt aangeboden voor een kleiner prijsje op de kop tikken. Nadeel is wel: er niets bekend over de geschiedenis van de Italiaan. Al staat het onderhoudsboekje wel op de foto. Of de 4,0-liter V8 netjes zijn oliebeurtjes heeft gehad, is dus onduidelijk.

Lage kilometerstand

Al kan de Lamborghini Urus volgens de kilometerteller nog niet vaak zijn onderhoud hebben overgeslagen. Er staat slechts 35.118 kilometer op de klok. Of deze stand klopt, is natuurlijk de vraag. De auto komt uit het buitenland en de kilometerstand is dus niet geregistreerd in de Nationale Auto Pas.

De bolide is gebouwd in 2022 en ziet er op de foto’s nog erg goed uit. Bij de auto krijg je zelfs een originele Lamborghini-druppellader.

