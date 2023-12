Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is wat je moet doen als je auto gaat slippen

Regen, mist en dalende temperaturen zorgen de komende tijd voor gladheid op de weg. Het beste kun je je snelheid en banden aanpassen aan het weer, maar wat moet je nou doen als je auto tóch gaat slippen?

Bij gladheid hebben autobanden minder grip op het wegdek. Dat klinkt als een enorme open deur, maar toch vergeten sommige automobilisten het. Verlaag dus je snelheid.

Snelheid verlagen

Stel: je gaat bij droog weer met zo’n 80 km/h door die lekkere bocht op weg naar je werk. Bij gladheid is dat te snel voor het gripniveau van de banden en moet je je snelheid verlagen naar bijvoorbeeld 50 of 60 km/h.

Afstand houden

Ook is het verstandig om bij gladheid een stuk meer afstand te houden tot de auto voor je dan je normaal gesproken zou doen. Omdat de banden van je auto minder grip hebben, wordt de remweg langer.

Twee soorten van slippen

Maar ook als je alles goed doet, kan het gebeuren dat je in een slip raakt. Je voelt dan dat je auto aan de voorkant of achterkant begint te glijden. Want er zijn twee soorten slip: onderstuur en overstuur.

Onderstuur is wanneer een auto in een bocht over zijn voorwielen rechtuit glijdt. Overstuur is wanneer een auto aan de achterkant grip verliest en uitbreekt.

Onderstuur

Onderstuur zal het vaakst voorkomen. De meeste moderne auto’s hebben voorwielaandrijving en zijn zo afgesteld dat ze over hun voorwielen glijden bij te weinig grip.

Onderstuur is gelukkig het makkelijkst op te vangen. Voel je dat je auto rechtuit of naar de buitenkant van de bocht glijdt, laat dan meteen het gas los en draai het stuur ietsje terug naar de middenstand.

Je geeft je auto zo de gelegenheid om zelf de grip terug te krijgen. Voel je dat die grip er weer is, dan trap je op de rem en stuur je de richting op waar je naartoe wilt.

Overstuur

Bij overstuur verliezen de achterwielen grip en dreigt de auto achterstevoren te gaan. Als dat gebeurt, laat je direct het gas los, blijf je kijken in de richting waar je naartoe wilt en stuur je in die richting.

Met andere woorden: als de achterkant van je auto naar links zwaait, moet je naar links sturen. Gaat-ie naar rechts, dan stuur je rechts.

Let op: kijk niet naar het obstakel waar je op af glijdt, maar houd je blik op waar je naartoe wilt. Stuur ook niet meer dan nodig is, want door een overcorrectie kan je auto plotseling de andere kant op klappen.

Remmen tijdens het slippen of niet

De algemene wijsheid is: rem niet als je in een slip raakt, maar laat het gas los en trap misschien zelfs de koppeling in. Zo kunnen de banden vrij rollen en hun grip weer terugvinden.

Veiligheidsexpert Mark Maaskant zegt wat anders. “Rem gewoon! Moderne auto’s hebben een anti-blokkeersysteem. Auto’s gaan slippen omdat de snelheid te hoog is voor de omstandigheden en snelheid haal je weg door te remmen.”