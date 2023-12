Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijk actieradius van de BMW i5

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de BMW i5.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoever je echt met een EV komt.

De BMW i5

Autovisie rijdt de BMW i5 in de eDrive40-uitvoering. Deze uitvoering kost 77.575 euro. Voor dat geld levert BMW een 340 pk en 430 Nm sterke achterwielaandrijver met een accupakket van 81,2 kWh. Op papier is een range van 577 kilometer mogelijk en snelladen kan met 205 kW. Maar wat blijft hier in praktijk van over?

De daadwerkelijke actieradius

De normronde wist hij op een frisse herfstdag met nat wegdek te volbrengen met 18,8 kWh per 100 kilometer. Dat correspondeert met een range van 432 kilometer, waarmee hij flink afwijkt van de opgegeven 16,1 kWh per 100 kilometer. Dat is (grotendeels) te verklaren door de herfstcondities en het optionele, bredere rubber van de test-BMW i5.

Aan de snellader wisten de auto met voorverwarmde batterijen bijna de opgegeven laadtijden van 10-80% state of charge te halen. De BMW met zijn 81,2 kWh-batterij had daar 31 minuten voor nodig. Ondanks dat het staatstation drukbezet was.

Verbruik en Laadsnelheid BMW WLTP-verbruik gemiddeld 16,1 kWh/100 km Gemeten verbruik 18,8 kWh/100 km Actieradius WLTP/Gemeten 577 km/432 km Max. gemeten laadsnelheid 150,4 kW Laadtijd 10-80%/Gemeten 30 min./31 min.

De BMW i5 wist daardoor niet te pieken op 205 kW en kwam niet boven 150,4 kW uit. Dat hield hij tot 45% vol om bij 60% op 100 kW uit te komen. Bij 70% was dat 90 kW en bij 80% nog 67 kW.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

