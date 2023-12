Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze bizarre GMC Hummer EV kan je gewoon in Nederland kopen

Veel grote Amerikaanse auto’s zijn in Nederland niet bij een dealer leverbaar. Niet vreemd, want gigantische energieslurpende voertuigen zijn veelal niet handig en duur in ons land. Dat maakt deze Hummer EV die in Amsterdam staat erg bijzonder.

De auto is nieuw uit Amerika geïmporteerd, waar hij sinds 2022 leverbaar is. Autovisie reed vorig jaar al met de pick-up.

De GMC Hummer EV

De GMC Hummer EV mag je in Nederland niet rijden met een B-rijbewijs. De elektrische auto weegt 4.037 kilogram. Dit betekent dat je een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt.

Het forse gewicht is mede te danken aan het gigantische accupakket. De capaciteit van het accupakket bedraagt 170 kWh. Hiermee komt hij 530 kilometer ver.

Dat is een mindere actieradius dan de 22 centimeter langere pick-up die leverbaar is met groter accupakket. Opladen kan altijd met 350 kW middels een 800-volt boordnet.

Attractie van de GMC Hummer EV Een van de attracties van de GMC Hummer EV is de Crab Walk. Aandacht gegarandeerd. Daarin sturen de achterwielen tot een snelheid van 16 km/h 10 graden in dezelfde richting als de voorzijde, waardoor hij schuin als een krab vooruitkomt. Ga je harder, dan neemt de stuurhoek achter af.

De auto die wordt aangeboden is een GMC Hummer EV First Edition die standaard vierwielsturing heeft. De achteras kan maximaal 10 graden draaien tot een snelheid van 48 kilometer per uur. Hierdoor is de draaicirkel slechts 11,3 meter. Meer dan 2 meter minder dan de versie zonder vierwielsturing.

Te koop in Nederland

De voor Nederland bijzondere GMC Hummer EV heeft een flink prijskaartje. De verkoper vraagt er 211.145 euro voor. In Amerika is de SUV leverbaar vanaf iets minder dan 100.000 dollar. Daarbij gaat deze elektrische auto je veel geld kosten aan wegenbelasting, zoals het een echte Hummer betaamt.