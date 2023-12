Deel dit: Share App Mail Tweet

Er ontbreekt iets heel belangrijks bij deze Mini Cooper John Cooper Works

Als de letters JCW (John Cooper Works) in de grille van een Mini staan dan weet je dat er iemand plezier beleeft in zijn of haar auto. Althans, tot vandaag. Want deze Mini Cooper SE draagt onterecht de letters.

M-pakketten, ST-lines, S-lines, R-lines en GR-pakketten. Bij bijna iedere fabrikant kan je wel een schaap in wolfskleren samenstellen. Ook Mini verkocht al JCW-opsmuk, maar het logo in de grille bleef voorbehouden aan de echt snelle modellen.

De Mini Cooper SE met JCW-kit

Deze Mini Cooper SE heeft wel het vernieuwde John Cooper Works-logo, de finishvlag, maar dat is niet helemaal terecht. Hoewel het design met opvallende diffusors en een flinke achterspoiler doet vermoeden dat het hier echt om een sportief model gaat, is niets minder waar.

De Mini Cooper SE met het uitbundige JCW-pakket heeft dus geen pk meer. De auto heeft een vermogen van 218 pk en 330 Nm aan koppel. Het batterijpakket van 54,2 kWh blijft ook hetzelfde. De range bedraagt 402 kilometer. Traag is de auto met een nul-naar-honderd-tijd van 6,7 seconden niet. Toch voelt de badge als heiligschennis.

Hoewel de Mini Cooper SE al de sportieve variant is – en je ook al plezier kan beleven in de E. Is het toch opvallend dat Mini niet één performance-upgrade toevoegt aan het JCW-pakket. Wel krijg je een sportiever ogend interieur.

De prijs

