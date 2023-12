Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs ‘powerbank’ Tesla Cybertruck gelekt

De eerste Tesla Cybertrucks zijn uitgeleverd aan klanten. Naast dat er langzamerhand steeds meer aftermarket accessoires voor de truck op de markt komen, werkt Elon Musk ook aan gadgets voor de EV. Bijvoorbeeld deze ‘powerbank’.

De Cybertruck is vooralsnog niet in Nederland leverbaar. Nog onduidelijk is of het model ooit in Nederland door Tesla geleverd wordt. Ongetwijfeld komen er Cybertrucks middels eigen import naar Europa.

Powerbank voor de Tesla Cybertruck

Dat Elon Musk bezig is met een ‘powerbank’ voor de Tesla Cybertruck, is al langer bekend. Het staat zelfs al op de site van Tesla. De Range Extender past in de laadruimte van de pick-up en zal volgens de CEO zo’n 1/3 van de ruimte innemen. Een oplettende Tesla-fan heeft in de website-codes van de Tesla-site een prijs gevonden van de Range Extender.



Elon Musk bevestigt de prijs nog niet. 16.000 dollar lijkt een reële prijs voor de Range Extender. Het extra accupakket zou namelijk voor 210 kilometer aan de actieradius toevoegen, als we de geruchten mogen geloven. Dat betekent dat er zo’n 50 kWh in de kofferbak van de Tesla Cybertruck moet liggen.

Dat Tesla met een powerbank komt voor de Tesla Cybertruck, is zo goed als zeker. De prijs en introductiedatum zijn vooralsnog onbekend.