Chinese Cybertruck-concurrent wordt klaargestoomd voor Europa

De eerste Cybertrucks van Tesla zijn een feit. Tenminste, in Amerika. Het is nog maar de vraag of de EV ook naar ons continent komt. Dat betekent ruimte in Europa voor andere ruige EV’s. Bijvoorbeeld de M-Hero 917 van het Chinese Dongfeng.

Dongfeng is een belangrijke Chinese autofabrikant. Niet alleen bouwen ze eigen auto’s, ook werken ze nauw samen met bijvoorbeeld Honda.

De Chinese Cybertruck

Dongfeng is overigens al in Europa. Zo reden we voor Autovisie Magazine eerder al met de Seres 3. Kijken we in de data van de RDW dan zien we zelfs een handjevol Seres 5’s staan. Dat model wordt nog niet uitgeleverd in ons land.

Ook de Chinese Cybertruck-concurrent met de naam M-Hero 917 is nog niet leverbaar. Echter, in China rijdt de EV al rond en is het een concurrent voor de YangWang U8.

De M-Hero 917

Het is een indrukwekkend apparaat. Er is in China keuze uit twee variant. De eerste is een volledig elektrische versie met vier motoren die tezamen 1.088 pk leveren. Het accupakket in de bodem heeft een capaciteit van 142.7 kWh. Hiermee kom je slechts 505 kilometer ver. Echt zuinig is de gigant dus niet. Al hadden we dat ook niet verwacht met deze carrosserievorm.

De tweede aandrijflijn beschikt over een 1,5-liter viercilinder turbomotor die als range-extender werkt. De benzinemotor kan zowel het 65,8 kWh accupakket als de drie elektromotoren (één op de vooras en twee op de achteras) van energie voorzien. Volledig elektrisch kan deze uitvoering tot 200 kilometer rijden.

Dit kost de Cybertruck-concurrent

Omgerekend naar euro’s kost de volledig elektrische Dongfeng M-Hero 917 bijna 91.000 euro. Daarmee zou hij niet veel minder kosten dan de Tesla Cybertruck, in de Cyberbeast-uitvoering. Al heeft de Amerikaan betere specificaties.

Mengshi (东风猛士) M-Hero is ook wel bekend als Mengshi. Het sub-label van Dongfeng is gespecialiseerd in militaire voertuigen. De 917 is niet gepantserd.

Wat de Tesla Cybertruck niet heeft, is een drone-pakket. Voor zo’n 13.000 euro krijg je in China een met stem te besturen drone en een landingsplaats op je EV.

Naar Europa

De M-Hero 917 is een bijzondere auto en lijkt niet echt een geschikte EV voor Europa, mede door zijn gewicht van bijna 3.300 kilogram (volledig elektrische versie). Toch is Dongfeng serieus bezig met het testen van het model voor Europa. Het merk gaat zelfs Europeanen inhuren om feedback te krijgen op hun product.

Car News China zegt dat het merk zich met name richt op Duitsland, Frankrijk, Zweden en Noorwegen. Of we het model ooit op ons continent gaan zien, is nog maar de vraag. Wil je op de hoogte blijven van dit nieuws? Abonneer je dan op de gratis nieuwsbrief van Autovisie.

