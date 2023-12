Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze betaalbare, elektrische SUV valt Toyota de Volvo EX30 aan

Toyota lanceert tussen nu en 2026 vijf nieuwe elektrische auto’s. De eerste is erg belangrijk, want die gaat binnenkort al de Jeep Avenger, Peugeot e-2008 en Volvo EX30 aanvallen.

Toyota heeft het zelf over zes nieuwe elektrische modellen, maar telt de bZ4X mee, die al een tijdje op de markt is en het redelijk doet, met ruim 800 registraties tot nu toe.

Toyota Urban SUV Concept

Begin volgend jaar al wordt de productieversie van de Urban SUV Concept onthuld. Dat is een compacte EV in het populaire segment van de Jeep Avenger, Opel Mokka Electric, Peugeot e-2008 en Volvo EX30.

Het frustrerende is dat Toyota weinig details over het model bekend heeft gemaakt. De Urban SUV is 4,3 meter lang en daarmee is-ie iets langer dan de Volvo.

Hij is straks te bestellen als voor- of vierwielaandrijver, waarbij die laatste een grotere batterij heeft voor meer range.

Weten we nog meer? Mwoah, er wordt alleen geroepen dat de Urban SUV een ‘flexibel interieur’ heeft. Dat is pr-speak voor een achterbank die naar voren en naar achteren geschoven kan worden voor meer beenruimte of meer bagageruimte.

Toyota Sport Crossover Concept

De Urban SUV wordt gevolgd door de Compact SUV en de Sport Crossover (Toyota is ontzettend creatief met namen…) Die laatste staat in 2025 bij de dealer, is een kruising tussen een coupé, stationwagon en SUV, en valt in het grotere D-segment.

Over elektrisch model vijf en zes weten we eigenlijk nog niks, alleen dat ze boven de Sport Crossover komen te staan.

Elektrische MR-2?

We zijn benieuwd of Toyota ook het lef heeft om de FT-Se in productie te nemen, het MR2-achtige, compacte sportwagentje, dat op de Tokyo Motor Show stond te schitteren.

Toyota wil wereldwijd CO2-neutraal zijn in 2050. In Europa gaat het merk voor een vroegere deadline: 2040. En daarin is ook een rol weggelegd voor waterstof, waar de fabrikant nog steeds in gelooft.

