Deel dit: Share App Mail Tweet

De goedkoopste elektrische auto van Toyota komt in 2024

Hoewel Toyota een van de koplopers is op het vlak van hybride techniek, sloot het merk lange tijd zijn ogen voor de volledig elektrische auto. Inmiddels is het merk overstag en bezig met een EV-modelreeks bestaande uit zes BEV’s. Deze Toyota Urban SUV vormt als B-segmenter de instapper.

Tijdens een Toyota-evenement in Brussel toonden de Japanners de compacte SUV. Hoewel het model al bijna productierijp oogt, betreft het eigenlijk nog een conceptauto. De spiegels, wielen en het dakspoilertje verklappen dat het nog om een studiemodel gaat. De productieauto en meer details over de Japanner worden in 2024 onthuld.

Toyota Urban SUV als Volvo EX30-concurrent

Het model zal leverbaar zijn als voor- en vierwielaandrijver. Qua formaat schuurt de elektrische auto tegen de bovenkant van het B-segment. Het model is 4,30 meter lang, 1,82 meter breed en 1,62 meter hoog. Daarmee is-ie een tik hoger en langer dan de Volvo EX30, waarmee de Japanner wil concurreren. Een andere concurrent is de Peugeot e-2008.

Toyota spreekt verder over een ‘flexibel interieur, dat kan worden aangepast voor meer beenruimte voor de achterpassagiers of juist meer bagageruimte’. Oftewel: de achterbank staat op rails.

Twee accupakketten in de elektrische auto

Heel veel informatie heeft Toyota nog niet prijsgegeven over de Urban SUV. Wel zegt het er keuze zal zijn uit twee accupakketten. Deze zullen uiteraard verschillen in grootte, prijs en actieradius.

Hoe groot die batterijen zijn, weten we nog niet. Duidelijk is dat de Toyota Urban SUV de strijd aan wil gaan met de Volvo EX30, die vermoedelijk een van de verkooptoppers van 2024 wordt.

De Volvo is leverbaar met een 51 kWh-accu of een 69 kWh-accu. De actieradius betreft respectievelijk 344 kilometer en 471 kilometer. Aan de Zweeds-Chinese elektrische auto hangt een scherpe startprijs van 36.795 euro en zo’n 41.500 euro voor de Extended Range-variant. Het zou ons niets verbazen als de Toyota Urban SUV met vergelijkbare specificaties geleverd wordt.