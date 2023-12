Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom ons nieuwsbericht over de Toyota Sport Crossover zo kort is

Deze elektrische Toyota Sport Crossover komt in 2025 op de markt en valt in het D-segment. Dat is eigenlijk alles wat we over deze nieuwe concept car weten.

Toyota roept verder alleen dat de Sport Crossover langer, breder en lager is dan de bZ4X. Dus kunnen we ervan uitgaan dat-ie minimaal 4,7 meter lang is.

Toyota Sport Crossover

De Toyota Sport Crossover is een kruising tussen een vierdeurs coupé, een liftback en een SUV. Hij moet potten gaan breken in het D-segment, waarin eigenlijk alleen stationwagons en SUV’s nog scoren.

Vijf elektrische modellen

Toyota brengt tussen nu en 2026 vijf nieuwe elektrische modellen op de markt. De eerste is de Urban SUV, die in de klasse van de Jeep Avenger, Opel Mokka Electric en Peugeot e-2008 valt.

Als we de nieuwe modellen op een rij zetten van klein naar groot, dan krijgen we de volgende opsomming: Urban SUV, Compact SUV, bZ4X, Sport Crossover. Daarboven komen twee modellen te staan die nog onbekend zijn.

Toyota in 2040 CO2-neutraal

In 2026 moet 20 procent van de nieuwe Toyota’s in Europa volledig elektrisch zijn. Dertien jaar later, in 2040, wil het merk bij ons volledig CO2-neutraal zijn. Tien jaar later pas wereldwijd.