Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze LEGO-auto’s zijn de beste cadeaus voor Kerst en Sinterklaas

Heb je geen idee wat je dit jaar aan de goedheiligman? Check dan deze LEGO-bouwpakketten waar elke autofanaat vrolijk van wordt. Ideaal voor Sinterklaas en Kerst!

Een LEGO-auto is niet alleen een fantastisch cadeau om te krijgen, maar ook om te geven aan je kind. Als inspiratieloze o̶u̶d̶e̶r̶ Sint, ben je bij de Deense speelgoedfabrikant altijd aan het juiste adres.

Beste LEGO-auto’s als cadeau voor Kerst en Sinterklaas

De Speed Champions-reeks van de speelgoedfabrikant biedt vertier voor echte petrol heads. In deze collectie vind je onder meer deze McLaren waar Autovisie eerder al over schreef. Wij hebben vijf van de leukste LEGO-sets geselecteerd die jij deze feestmaand als cadeau kunt vragen.

Ford Mustang Dark Horse – 26,99 euro

Nieuw in de Speed Champions-collectie is deze Ford Mustang Dark Horse. De real deal heeft een 5,0-liter V8 met zo’n 500 pk. Bij deze LEGO-versie zul je zelf voor het gebrul moeten zorgen als je alle 344 steentjes in elkaar gezet hebt.

BMW M4 GT3 & BMW M Hybrid V8 – 49,99 euro

Een ander leuk cadeau voor Kerst of Sinterklaas is deze BMW-set van LEGO, eveneens nieuw in de collectie. In de doos niet één, maar twee auto’s: een M4 GT3 en een M Hybrid V8. Twee van de raceauto’s die M Motorsport levert. In totaal bestaat het bouwpakket uit 676 stenen.

Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T – 24,99 euro

Liefhebbers van The Fast & The Furious komen aan hun trekken met deze Dodge Charger R/T, uiteraard mét gigantische supercharger die uit de motorkap steekt. Bij het bouwpakket, bestaande uit 345 LEGO-steentjes, krijg je zelfs een miniatuurversie van Dominic Toretto.

Lamborghini Countach – 24,99 euro

Een andere icoon die werd vereeuwigd in Hollywood, is de Lamborghini Countach. In The Wolf of Wallstreet, een kaskraker uit 2013, had een eveneens witte Countach een gastrolletje. Jordan Belfort, gespeeld door Leonardo DiCaprio, reed daarin de Lamborghini aan gort. Saillant detail: daarvoor werd een échte Countach gebruikt.

Toyota GR Supra – 24,99 euro

Speciaal voor de JDM-liefhebbers sluiten we het (verlang)lijstje af met een Toyota GR Supra. De LEGO-set bestaat uit 299 steentjes. We zijn benieuwd of de helft daarvan door BMW zijn gemaakt.