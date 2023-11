Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe de Toyota Hilux het slachtoffer werd van extreme betutteling

Kijk niet naar het screenshot hierboven! En houd alstublieft uw kinderen weg bij dit nieuwsverhaal. Want op het moment dat ze een Toyota Hilux zien, willen ze planten vertrappen en rivieren vervuilen.

Tenminste, dat denken we… Waarom anders zou de Britse reclamewaakhond, de Advertising Standards Authority, een stokje hebben gestoken voor de Born to Roam-campagne van Toyota?

Toyota Hilux of tien

Het bijgaande filmpje lijkt ons immers vrij onschuldig, met een Toyota Hilux of tien, die doen waar ze voor gemaakt zijn: offroad rijden, een aanhanger trekken en de meest onverwoestbare auto ter wereld zijn.

Maar nee, de reclamespot is levensgevaarlijk, aldus de ASA. Voor onze planeet. Met zijn Born to Roam-campagne negeert Toyota de impact van SUV’s op de natuur en het milieu, zo is het verhaal.

Anti-reclameclubs

Daarom moet de Toyota Hilux van de televisie, van Youtube, van Facebook en van billboards worden afgehaald. Iets waar de anti-reclameclubs Adfree Cities en Badvertising blij mee zijn.

En we moeten eerlijk zijn: ze hebben ergens wel een punt. De organisaties zeggen dat offroad rijden, met op de achtergrond wilde natuur, regelmatig voorkomt in SUV-reclames. Het is een cliche geworden.

Dat soort beelden zijn “een valse belofte”, zeggen ze, want op een ruig avontuur gaat 99,99 procent van de SUV’s nooit. “Ze beschadigen de natuur, vervuilen de lucht, verstoppen onze steden en kosten levens.”

Reactie van Toyota

Toyota reageert daarop door te wijzen op zijn rol als hybridepionier en op de relatief lage CO2-uitstoot van zijn leveringsprogramma. Al heeft dat natuurlijk niks te maken met de Toyota Hilux.

De pick-up is niet te koop met een hybridetechniek. In het wereldwijde leveringsprogramma staan een aantal flinke diesels, een 2,0-liter benzinemotor en een 4,0-liter V6.

Afrika en Australië

En wat de anti-reclameclubs dan weer vergeten, is dat de Toyota Hilux in veel markten, zoals Afrika en Australië, min of meer noodzakelijk is. Dit vanwege de moeilijke omstandigheden en slechte wegen.

Bovendien lijkt het ons een beetje vergezocht dat een Toyota-reclame mensen aanzet tot het banjeren door de blubber. Zijn SUV’s schadelijk voor het milieu? Ja, maar dan vooral op de weg en niet in de natuur.