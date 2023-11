Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kleine Toyota werd in tien jaar tijd 12.000 euro duurder!

Nieuwe auto’s worden steeds duurder (behalve als het om bepaalde elektrische auto’s gaat) en dat is goed te zien aan de Toyota Aygo. Want je zal niet geloven hoe erg die in prijs is gestegen.

Terug in de tijd. Zo’n tien jaar geleden kon je de Toyota Aygo kopen vanaf 8480 euro. Heel veel A-segmentertje waren destijds zo goedkoop. Nu schrik je je rot wat je betaalt voor de Aygo.

Prijsverhoging Toyota Aygo X

Toyota heeft namelijk net de prijs verhoogd van zijn kleinste model. Momenteel staat de geinige Aygo X nog in de prijslijst voor 18.595 euro, maar daar komt per 1 januari verandering in.

Dan gaat het huidige basismodel eruit en wordt de Play, nu het tweede uitrustingsniveau, de instapper. Daarbij gaat de prijs van de Play per 1 januari met 700 euro omhoog, van 19.795 naar 20.495 euro.

En dat is dus straks de vanafprijs van de Aygo X. Van 8480 euro zo’n tien jaar geleden, naar 20.495 euro in 2024. Natuurlijk zijn er uitrustingsverschillen, de Aygo X zit beter in zijn spullen, maar toch…

Strengere veiligheidseisen

Overigens is dit allemaal niet de schuld van Toyota. Door onder meer steeds strengere veiligheidseisen zijn auto’s duurder om te produceren en moeten ze dus meer kosten om winstgevend te zijn.

Het is de reden dat bijna alle fabrikanten zijn gestopt met kleine modellen in het A-segment. Eigenlijk zijn alleen Toyota en Kia nog over. De Picanto – een van de bestverkopende nieuwe auto’s – is ook duur.

Kia Picanto is ook duurder

Kia heeft nog een oude prijslijst online staan, waarin de vanafprijs van de Picanto als 17.245 euro wordt weergegeven, maar we denken dat daar eveneens per 1 januari nog wel wat bij komt.

Om ook die vergelijking nog te maken: in 2013 kostte een nieuwe Picanto 8195 euro. Dus ook die is in tien jaar tijd flink in prijs omhoog gegaan. Geen wonder dat tweedehands auto’s steeds populairder worden.