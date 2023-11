Deel dit: Share App Mail Tweet

Lexus LBX prijzen – Dit kost de Toyota Yaris Cross met pretenties

Wil je in de kroeg nonchalant kunnen zeggen dat je Lexus rijdt, dan moest je voorheen minimaal 47 mille in je zak hebben voor een UX. De Lexus LBX maakt het opscheppers dus een stuk makkelijker.

De LBX is de meest compacte Lexus ooit. Hij deelt zijn technische basis met de Toyota Yaris Cross en is dus een compacte cross-over (SUV, zo u wilt). En dat doet wonderen voor de prijs.

Lexus LBX niet elektrisch

Toegegeven, de Lexus LBX is 8000 euro duurder dan de Toyota, maar ook 11.000 euro minder duur dan de Lexus UX. Hij kost minimaal 35.995 euro en daarvoor krijg je de basisversie met 136 pk.

Voor de duidelijkheid, de LBX is dus geen elektrische auto, maar een hybride. Zijn aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter driecilinder en een elektromotor, die samen uitkomen op een vermogen van 136 pk.

Voor- of vierwielaandrijving

De LBX is te krijgen met voorwielaandrijving of een AWD-systeem. Beide halen met hun 136 pk een begrensde top van 170 km/h. De AWD is zwaarder, dus op de sprint naar 100 km/h iets minder snel: 9,6 in plaats van 9,2 seconden.

Iets groter dan Yaris Cross

In vergelijking met de Toyota Yaris Cross is de LBX ongeveer even lang, 4,19 meter, met een heel iets grotere wielbasis: 2,58 meter. Achterin is plek voor tussen 402 liter bagage (de AWD-variant komt tot slechts 317 liter). Met de achterbank neergeklapt wordt de kofferbak 994 liter groot.

Standaarduitrusting LBX

De 35.995 euro kostende basisversie van de Lexus LBX heeft een standaarduitrusting met daarin onder meer: airco, een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, 17-inch lichtmetalen wielen, een 9,8-inch infotainmentscherm met spraakbediening, en stoffen interieurbekleding.

Lexus LBX prijzen

LBX 2WD – 35.995 euro

LBX 2WD Elegant – 40.495 euro

LBX AWD Elegant – 43.495 euro

LBX 2WD Emotion – 40.995 euro

LBX AWD Emotion – 43.995 euro

LBX 2WD Relax – 41.995 euro

LBX AWD Relax – 44.995 euro

LBX 2WD Cool – 42.495 euro

LBX AWD Cool – 45.495 euro

LBX 2WD Original Edition – 48.495 euro

LBX AWD Original Edition – 51.495 euro