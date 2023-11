Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je voor dit Lamborghini Countach-wrak 1,8 miljoen euro betaalt

Wat is hier aan de hand? Ten eerste is dit een Lamborghini Countach 25th Anniversary, een model dat weinig geliefd is. Ten tweede is de staat van de auto, op z’n zachtst gezegd, niet best.

De Lamborghini Countach 25th Anniversary kwam in 1988 op de markt, om het vijfentwintigjarige bestaan van het Italiaanse sportwagenmerk te vieren. Hij is te herkennen aan allerlei ‘smaakloze’ toevoegingen.

Lamborghini Countach 25th Anniversary

We zetten dat woord met opzet tussen enkele aanhalingstekens, want smaken verschillen, natuurlijk. Toch geven de meeste liefhebbers de voorkeur aan eerdere Countach-modellen.

De 25th Anniversary is volgeplakt met allerlei kunststof spoilers, dorpelverbreders en een forse achterbumper, waardoor het oorspronkelijke ontwerp aan impact inboet.

Over het algemeen leveren 25th Anniversary-modellen dan ook minder geld op dan eerdere uitvoeringen. De uitzondering op de regel is deze, die ook nog eens flink in elkaar zit.

The Wolf of Wall Street

De reden voor de verwachte prijs van tussen de 1,5 en 2,0 miljoen dollar (1,4 tot 1,8 miljoen euro) is het feit dat deze Lamborghini Countach een filmster is. Hij figureerde namelijk in The Wolf of Wall Street.

De film van regisseur Martin Scorsese vertelt het waargebeurde verhaal van Jordan Belfort, die in de jaren tachtig en negentig een fortuin vergaarde met een dubieuze en frauduleuze handel in aandelen.

Belfort wordt gespeeld door Leonardo DiCaprio. Andere bekende acteurs in The Wolf of Wall Street zijn Margot Robbie, Jonah Hill, Kyle Chandler en Matthew McConaughey.

Rol in The Wolf of Wall Street

Deze Lamborghini Countach speelt ruim 3 minuten lang een belangrijke rol in The Wolf of Wall Street. DiCaprio kruipt naar de auto toe, zwaar onder de invloed van drugs, en weet een van de vleugeldeuren met zijn voet open te krijgen.

Het lijkt er in eerste instantie op dat DiCaprio zonder problemen naar huis weet te rijden, maar later zien we in een flashback dat hij onderweg een spoor van vernielingen heeft achtergelaten.

Tijdens de opname van die scène bleek dat de Lamborghini Countach er aardig ongeschonden uitkwam, dus hebben de filmmakers hem daarna verder toegetakeld voor een dramatischer effect.

Geveild op 25 november

In de afgelopen tien jaar heeft de Lambo opgeslagen gestaan. Hij ziet er nog steeds zo gehavend uit als in zijn laatste scène in The Wolf of Wall Street en wordt op 25 november geveild door Bonhams.

De persoon met het winnende bod krijgt niet alleen de auto, maar ook bijbehorende documentatie én de kleren die DiCaprio aanhad in de bijna legendarische drugsscène.