Occasion – Waar let je op bij de aanschaf van een Peugeot 3008?

Middenklasse SUV’s zijn populair, want ruimte is in een gezinsauto altijd wenselijk. We blijven wel kritisch, natuurlijk, want 20.000 euro is een hoop geld. Dus willen we een auto die er goed uitziet, zoals de Peugeot 3008.

Middenklasse SUV-occasion voor 20.000 euro

Peugeot 3008 (2016 – 2021)

De Peugeot 3008 oogt ook na zeven jaar nog steeds modern en onderscheidend, met veel randjes en lijntjes in het uiterlijk. Het interieur is behoorlijk ruim, de bagageruimte meet minimaal 520 liter.

De 3008 is naar verhouding lekker wendbaar. Het kleine stuur, waar je òverheen op je tellers kijkt, scheelt daarbij ook nog wat.

Handig zijn de ‘pianotoetsen’ onder het centrale display voor diverse functies. Hij is best comfortabel, maar mede door de hoge zit zijn zijdelingse bewegingen en zijwind wat meer voelbaar.

Een 1.6 rijdt gemiddeld 1 op 14, met een 1.2 is wel 1 op 15 te halen.

Waar moet je op letten bij de Peugeot 3008?

De Peugeot 3008 is er met keuze uit twee benzinemotoren. De 1.6 heeft een elektronisch aangestuurde waterpomp. Als die hapert, loopt de boel heet en dat kan veel schade veroorzaken. De distributieketting kan oprekken (kostbaar!), bobines, nokkenasverstellers en injectoren kunnen snel slijten.

De 1.2 driecilinder is een zogenaamde PureTech-motor, waarbij de distributieriem ìn de motorolie draait. Vezeltjes van die riem kunnen olieleidingen verstoppen, wat ook ernstige motorschade kan opleveren. Check voor aankoop minstens of dit al aan de orde is geweest!