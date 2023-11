Deel dit: Share App Mail Tweet

São Paulo tot zeker 2030 op Formule 1-kalender

São Paulo blijft tot zeker 2030 op de kalender van de Formule 1 staan. Dat werd bekendgemaakt vlak voor de start van het raceweekend in de Braziliaanse metropool.

“Brazilië heeft een groot race-erfgoed en dit iconische circuit is een van de favorieten van de coureurs. Dat geldt ook voor de fans”, zei CEO van de Formule 1 Stefano Domenicali.

Ook werd vrijdag bekend dat er extra geld geïnvesteerd zal worden in het Autódromo José Carlos Pace – in de wijk Interlagos – het circuit waar de Grote Prijs van Brazilië wordt verreden. Zo is het de bedoeling dat er in de toekomst ook andere evenementen gehouden worden, zoals bijvoorbeeld concerten.

Vorig jaar won de Brit George Russell de GP in São Paulo. Wereldkampioen Max Verstappen won er in 2019.