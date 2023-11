Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Audi A2 last had van de Mercedes A-Klasse-elandtest | Sjoerds Weetjes 372

Toen Audi tijdens de IAA in 1997 zijn concept car Al2 presenteerde, stond er op het eerste gezicht een opvallend gestileerd studiemodel. Maar de auto was bedoeld voor serieproductie.

Hoewel de auto één-op-één in productie zou gaan, stond er uiteindelijk toch een afwijkende hatchback in de showroom. Hoe dat komt, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Audi A2 was droomproject

Met de Audi Al2 ging een droom van de toenmalige Volkswagen-hotshot en technisch goed onderlegde Ferdinand Piech in vervulling. Hij wilde als eerste in de wereld een ultrazuinige auto bouwen.

Hoe dat hem afging, legt Sjoerd je onder andere uit in deze video over de Audi A2. Maar er is meer met Audi’s kleinste model van de jaren 90 aan de hand. Sjoerd duikt in de historie van de vijfdeurs hatchback.

Audi A2 Color Storm

Als hoofdrolspeler treedt de A2 in de speciale editie Color Storm op. De uitvoering kwam pas later in de carrière van de A2. Hij was er in drie kleuren, inclusief deze gele tint. De extra aankleding bestond onder andere uit de kunststoffen wielkastverbreders en de unieke stoelbekleding.

Sjoerds Weetjes

