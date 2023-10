Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Opel de GT eigenlijk niet zag zitten | Sjoerds Weetjes 370

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Op het eerste gezicht twee verschillende roadsters, de Pontiac Solstice en de Opel GT. Maar onder het afwijkende koetswerk schuilt grotendeels dezelfde auto.

Zonder de GT was de Solstice er wellicht nooit gekomen, maar zonder de Pontiac was de Opel er nooit geweest. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes de ontwikkeling van de twee roadsters. Of is het er één? Of zelfs drie of meer?

De tweeling Opel GT en Pontiac Solstice

Een tweeling, maar dan een twee-eiige tweeling. Dat is de Pontiac Solstice en de Opel GT. De open sportwagens verschenen in het eerste decennium van deze eeuw.

Voor beide merken gold dat ze wel wat peper in de reet mochten hebben en daar moesten de roadsters voor zorgen. De Pontiac kwam als eerste. Nogal wiedes want het originele ontwerp kwam van Solstice. De GT volgde in zijn slipstream. Maar dat er een Opel-variant van volgde was helemaal niet vanzelfsprekend.

Wel in de ogen van een hooggeplaatste topman van moederconcern General Motors, maar de praktijk wees anders uit. Uiteindelijk is de roadster er gekomen. Hoe dat ontwikkelingspad voor de Pontiac Solstice én de Opel GT liep, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.