Deel dit: Share App Mail Tweet

Weer ontslagen! Er blijft weinig personeel over bij VDL Nedcar

Vanaf november verliezen zo’n dertienhonderd mensen hun baan bij VDL Nedcar in Born. Maar daarbij stopt het niet. In maart moeten nog eens tweeduizend werknemers vertrekken.

Het probleem voor VDL Nedcar begon in 2020, toen BMW aankondigde te stoppen met de productie van Mini’s in Nederland. In Born moesten ze dus op zoek naar een nieuwe opdrachtgever.

VDL Nedcar deal met BMW

Het blijkt niet eenvoudig om er een te vinden. Een maand geleden maakte Nedcar bekend wederom een deal te hebben gesloten met BMW. Niet voor het maken van auto’s, maar van batterijmodules.

Tot 2035 gaat VDL Nedcar er 125.000 produceren. Dat wil overigens niet zeggen dat de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers daarmee voorbij is. Met de accudeal wordt slechts 10 procent van de capaciteit in Born gevuld.

Het is niet zo dat er duizenden werknemers nodig zijn. Uiteindelijk zullen slechts enkele tientallen zich bezig houden met de assemblage van de batterijen. Daarom de dertienhonderd ontslagen.

Tweeduizend extra ontslagen

Nu is echter bekend geworden dat daar in maart nog tweeduizend bovenop komen. Meer dan drieduizend mensen verliezen hun baan. Er blijven volgend jaar slechts vierhonderdvijftig arbeidsplaatsen over.

VDL Nedcar zegt nog in gesprek te zijn met een aantal andere auto- en busfabrikanten om ook voor hen batterijen te gaan maken. De laatste nieuwe Mini loopt in maart volgend jaar in Born van de band.